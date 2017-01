Leisnig. Für die Feuerwehrleute aus Leisnig und den dazugehörigen Ortsteilen war das Jahr 2016 ein Durchschnittsjahr beziehungsweise rückten die Kameraden sogar seltener aus als in durchschnittlichen Jahren. Stadtwehrleiter Bernd Starke zieht in dieser Hinsicht eine positive Bilanz: „Wenn wir nicht so oft ausrücken, bedeutet das: Anderen Menschen ist Ungemach erspart geblieben.“

Zu 38 Einsätzen rückten die Kameraden in Blau im vergangenen Jahr aus, so Starke. In einem durchschnittlichen Jahr seien es um die 50. Der komplizierterste Einsatz war einer auf der Bundesautobahn A14. Dort war ein Sattelzug verunglückt, der Fahrer dabei verbrannt. „Im Verlaufe der Löscharbeiten ergaben sich zusätzliche Probleme, als bekannt wurde, dass sich auf dem Anhänger auch Gefahrgut befand.“

Brandmeldeanlagen technisch im Griff

Sieben mal rückten die Männer und Frauen aus nach Fehlalarmierungen, wobei in fünf Fällen Brandmeldeanlagen Alarm schlugen. Starke: „Sieben Fehlalarme, das ist vergleichsweise wenig. Ganz auf Null bekommt man diese Zahl ohnehin nicht.“

Insgesamt, so sei in den vergangenen Jahren zu konstatieren, bekämen die Nutzer von Einrichtungen mit Brandmeldeanlagen diese technisch nach und nach besser in den Griff, so dass nicht mehr so oft ohne Grund ausgelöst werde. Gemäß der Einsatzstatistik, so Starke, sei 2016 ein gutes, weil unspektakuläres Jahr gewesen.Die Angehörigen aller acht Ortsfeuerwehren seien mit zu Einsätzen gefahren. Nur Minkwitz sei in der Vergangenheit einmal bei der Rettungsleitstelle abgemeldet gewesen, allerdings nur, weil sie kein einsatzfähiges Fahrzeug zu Verfügung hatten.

Alle Ortswehren zu Einsätzen herangezogen

Derzeit können alle Ortswehren von der Rettungsleitstelle angefunkt und zum Einsatz gerufen werden. In der Regel würde beispielsweise bei einem Brand die nächtgelegenen Ortswehr zuerst alarmiert, dazu dann die Wehr aus Leisnig dazu gezogen. Das so genannte „Rendezvous-Verfahren“ müsse in Leisnig nicht zur Anwendung kommen. Es bedeutet: in einer Kommunen mit mehreren Wehren werden im Brandfall alle Wehren alarmiert und treffen sich am Einsatzort, wo sich erst die Truppe formiert. Starke: „Die jeweilige Ortswehr kann das bei uns zusammen mit Leisnig gut abdecken.“

Struktur beibehalten bis neues Gerätehaus in Bockelwitz steckt

Derzeit gibt es in Leisnig und den Ortswehren insgesamt 122 Feuerwehrkameraden. Im Verlaufe des ersten Quartals stehen für alle acht Wehren Wehrleitungsneuwahlen an. Der Gedanke erster Umstrukturierungen aus Altersgründen, also Schließung von Ortswehren, stehe nicht zur Debatte, obwohl zum Beispiel für Minkwitz mit dem höchsten Altersdurchschnitt dafür durchaus schon Überlegungen im Raum standen.

Erklärte Ziel sei das nicht, sagt Starke, es gebe keinerlei Anlass, das in irgendeiner Art zu forcieren. Er begründet das ganz pragmatisch: „Wo auch immer wir an der jetzigen Struktur etwas ändern, bringt die anschließende Neuordnung Aufwand mit sich. Die Kameraden beziehungsweise Angehörige der Wehrleitungen haben sich verständigt, die Struktur mit allen acht Ortswehren, wie sie ist, beizubehalten, bis das neue Gerätehaus in Bockelwitz steht. Dann wird ohnehin alles im Ganzen umstrukturiert.“

