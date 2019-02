Waldheim

Untersuchungshaft für den 43-jährigen Tatverdächtigen: Nachdem der türkischstämmige Mann am Mittwoch im Streit an der Waldheimer Feldstraße einen 39-jährigen Mann offenbar mit einem Messer verletzte, sitzt er nun vorerst hinter Gittern.

Staatsanwaltschaft sieht Fluchtgefahr

„Auf Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Amtsgericht Chemnitz einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den 43-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen“, teilte die Polizei am Freitag mit. „Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.“

Die Staatsanwaltschaft hat als Haftgrund Fluchtgefahr angenommen. Dass muss auch der Ermittlungsrichter so gesehen haben, als er die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte habe keinen Lebensmittelpunkt in Deutschland und auch keine sozialen Bindungen hier, teilt Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, auf Nachfrage mit. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und weiter zu den Hintergründen der Auseinandersetzung.

Festnahme am Mittwoch

Die Beamten legten den mutmaßlichen Täter in der Wohnung an der Feldstraße in Handschellen. Der Geschädigte ergriff nach dem Streit die Flucht in Richtung JVA Waldheim, wo er Hilfe suchte. Letztlich wurde der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von ap/diw