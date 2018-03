Urteil zu Brandserie in Döbeln mit einer Toten erwartet

Im Prozess gegen eine Rentnerin wegen schwerer Brandstiftung soll am Donnerstag am Landgericht Chemnitz das Urteil gesprochen werden. Angeklagt ist eine 70 Jahre alte Frau. Sie soll in Döbeln mehrmals Feuer in dem Mehrfamilienhaus gelegt haben, in dem sie wohnte. Eine Mieterin starb an den Folgen einer Rauchgasvergiftung.