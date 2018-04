Döbeln. Auf der B 169 hat es gekracht. Ein Volkswagen donnerte am Dienstag in die Schutzplanke. Offenbar wegen gesundheitlicher Probleme kam ein 66-Jähriger gegen 6.45 Uhr in Döbeln mit seinem Pkw VW in Höhe der Bahnbrücke nach rechts von der B 169 ab. Das Auto kollidierte mit der Schutzplanke. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Von daz