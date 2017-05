Zschaitz.



Die Idee zur besonderen Eröffnung des Pfades hatte Kita-Leiterin Ina Beier, die die rund 60 Väter mit ihren Knirpsen in Sportkleidung zum Stadion bestellt hatte. Dass der große Spaß gestern überhaupt zustande kam, ist einem Kompromiss der Gemeindeverwaltung mit den Waldbesitzern zu verdanken, über deren Grund der Pfad verläuft. „Wir haben eine Station an einen anderen Ort versetzt, dadurch können wir alle 13 Stationen anbieten“, erklärte Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler).

Ursprünglich war auch eine mittlere Runde mit neun bis zehn Stationen geplant, doch die wurde nun weggelassen, um den Pfad überhaupt nutzen zu können. Wegen umgestürzter Bäume nach einem Sturm im Juli 2015 hatten die Geräte bislang ungenutzt im Wald gestanden. Bislang hatte die Gemeinde noch auf eine Beräumung gehofft, so dass der Trimm-dich-Pfad in seiner ursprünglichen Ausprägung genutzt werden könnte. Doch das ist nun vom Tisch. „Das Areal ist jetzt ein Schutzwald. Daher bleibt auch alles so mit den umgestürzten Bäumen“, sagte Barkawitz. Die stören die Zschaitzer beim Trimmen durch die Umgestaltung nun aber nicht mehr und auch einige Wanderer dürften im Vorbeigehen großen Spaß an der Anlage haben.





Von Stephanie Helm und Sebastian Fink