Rosswein. Das Jahr 2016 war in Roßwein geprägt von reger Bautätigkeit. Nicht so positiv waren die Nachrichten, die aus den Wirtschaftsbetrieben an die Öffentlichkeit gelangten. Wie geht es weiter mit der Mühlstraße und wie stellt sich die Stadtverwaltung in Zukunft auf? Darauf gibt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) im Interview mit der DAZ ebenso Antworten, wie er auf das Flüchtlingsthema zurückblickt.

Frage: In Roßwein und den Ortsteilen ist in diesem Jahr viel gebaut worden. Sind Sie zufrieden damit, was geschaffen wurde?

Veit Lindner: Stimmt, die sogenannten Betonerrungenschaften sind beachtlich. Wir sind dieses Jahr ein ganzes Stück vorangekommen. Darauf bin ich stolz. Die Fertigstellung und Einweihung der neuen Stadtsporthalle war dabei der Höhepunkt. In der Amtszeit eines Bürgermeisters ist etwas ganz Besonders, wenn man eine Sporthalle bauen darf. Auch mit den Staatsstraßen in der Innenstadt ist es vorwärts gegangen. Wir befinden uns nun aber schon im vierten Baujahr. Ursprünglich waren uns zwei Jahre als Gesamtbauzeit angekündigt worden. Die miserable Vorbereitung einiger Medienträger hat zu einem erheblichen Bauverzug geführt.

Wie gefällt Ihnen die jetzt gefundene innerstädtische Verkehrslösung?

Ich denke, wir haben das Beste draus gemacht. In den Abschnitten, in denen die beiden Staatsstraßen bereits saniert sind, ergibt sich ein ganz anderes Bild in der Stadt. Ich habe die Hoffnung, dass sich dadurch auch der eine oder andere Hausbesitzer ermutigt fühlt, zur Farbe zu greifen und die Fassade zu erneuern. Auch an die Ampelanlage an der Sparkassen-Kreuzung werden sich die Roßweiner gewöhnen. Ohne diese Ampel wäre uns ein großer Einbahnstraßenring durch die ganze Stadt gebaut worden.

Nochmal zur Sporthalle: Sind künftig neben dem Sport auch andere Veranstaltungen in der Halle vorgesehen oder nicht?

Es ist auf jeden Fall denkbar, für mehrere große Veranstaltungen im Jahr die Halle zu nutzen. Dafür brauchen wir aber noch einen Fußbodenbelag und die Bestuhlung, eine Investition von rund 35 000 Euro. So bald Mittel dafür frei sind, werden wir das anschaffen. Ich würde mich zum Beispiel darüber freuen, künftige Schuleingangsfeiern in der Halle ausrichten zu können.

Das städtische Eigenheimgebiet an der Vogelstange ist bis auf einen Platz belegt. Einen weiteren kommunalen Standort gibt es nicht. Hat die Stadt hier geschlafen?

Hier sind wir in Verzug geraten. Es gab in den zurückliegenden Jahren aber noch wichtigere Sachen zu erledigen. Die Stadt verfügt im Anschluss an das Wohngebiet am Etzdorfer Berg noch über ein schönes Grundstück, das für die Bebauung mit Eigenheimen gut geeignet ist. Mein Ziel ist, das im neuen Jahr auf irgendeine Art und Weise zu erschließen, um dann weitere Grundstücke anbieten zu können. Vielleicht finden wir dafür einen Erschließungsträger.

Wie geht es mit der Mühlstraße weiter?

Eine Entwicklungsstudie soll uns helfen, an Fördermittel für den beabsichtigten Abriss der leerstehenden Häuser heranzukommen. Ein Lichtblick, wie ich finde. Die Studie sieht vor, nach dem Abriss wieder eine straßenbegleitende, aufgelockerte moderne Bebauung zu schaffen. Und das in einer überschaubaren Zeit. Wir brauchen dazu außer den Fördermitteln die Zustimmung des Denkmalschutzes und einen Bebauungsplan. Im nächsten Zukunftsworkshop im Februar soll das Thema eine Rolle spielen.

Mit dem Ärztehaus in der alten Post geht es voran? Still ruht der See hingegen betreffs Herkules und auch am Rheinischen Hof ist wieder Ruhe eingekehrt.

Für den Ausbau der Post zum Ärztehaus sind wohl jetzt die ersten Ausschreibungen raus, im März 2017 sollen die Arbeiten beginnen. Der Eigentümer des Herkules hat nach meinen Informationen einen Bauplaner mit einem Projekt betraut. Mal sehen, was da passiert. Am Rheinischen Hof bleiben wir dran und sind nach wie vor auf der Suche nach einem Investor.

Die Situation der Wirtschaft in der Stadt ist 2016 nicht einfacher geworden, oder?

Was im Armaturenwerk vor sich geht, beobachte ich kritisch. Anfang des neuen Jahres möchte ich dort gern einmal mit den Verantwortlichen sprechen. Sorge bereitet mit die Zukunft der Automobil-Zulieferindustrie. Das betrifft uns mit dem Schmiedewerk von Mahle. Es wird vermutlich 2030 nicht mehr die große Nachfrage nach Pleuelstangen geben. Es müssten also andere Produkte gefunden werden. Auch Hitachi in Roßwein ist ein Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie. Noch ist wohl die Auftragslage sehr gut.

Das Autohaus Keßler schließt zum Jahresende. Ein großer Verlust?

Auf jeden Fall, für Roßwein ist das schlecht. Wir verlieren damit das einzige Autohaus der Stadt mit einer Fachwerkstatt.

Wie schätzen Sie die Lage der Händler in Roßwein ein?

Sie ist in diesem Jahr konstant geblieben. Wichtig ist, dass die Händler zusammenhalten und gemeinsame Aktionen ausbauen. Der verkaufsoffene Sonntag am 4. Advent war dafür ein gutes Beispiel. Ohne das Erschließen neuer Vertriebswege, also den Onlinehandel, wird es auf Dauer aber nur schwer funktionieren.

Was sagen Sie zum erneuten Verkauf der ehemaligen RWV-Wohnungen - nun an einen Österreicher?

Ich hoffe, dass da alles gut geht. Es wäre dramatisch, wenn sich das Ganze zur Unzufriedenheit der Mieter entwickelt. Bei dem jetzt erfolgten Verkauf haben die Akteure offenbar den Wissenshunger der Roßweiner Mieter unterschätzt. Die Mehrzahl dieser Mieter gehört zu einer Generation, die eben noch den persönlichen Kontakt schätzt. Ein rechtzeitiger Info-Brief hätte der Unruhe vorgebeugt.

Wie ist Roßwein finanziell aufgestellt?

Die Haushaltslage bleibt angespannt. Roßwein hat ein zu geringes Gewerbesteueraufkommen. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung leisten dabei schon seit einiger Zeit ihren Beitrag für einen ausgeglichenen Haushalt, in dem sie einer verkürzten Arbeitszeit zustimmten. Das hat geholfen und ich bin froh, dass wir erst vor wenigen Tagen diese Dienstvereinbarung bis 2019 verlängern konnten.

Es ist in letzter Zeit häufig vom neuen Personalkonzept für die Stadtverwaltung die Rede. Was verbirgt sich dahinter?

Es steht noch nicht fest, ob wir von einer Drei- auf eine Zwei-Ämterstruktur umstellen. Wenn, dann würden Kämmerei und Bauamt zusammengefasst. Zudem werden in den nächsten Jahren viele Kollegen über Vorruhestandsregelungen das Rathaus verlassen. Es wird Neueinstellungen und neue Aufgabenstrukturen geben. Ein IT-Fachmann nimmt zum Beispiel ab Februar seine Arbeit bei uns auf. Das Ordnungsamt und das Meldewesen werden komplett umstrukturiert, ein Gebäude- und Liegenschaftsmanagement gebildet.

Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Roßwein wurde vor einigen Wochen aufgelöst. Was bedeutet das für die Spannungen in der Stadt? Und wie sehen Sie den Flüchtlingszustrom rückblickend?

Die Lage hat sich beruhigt. Doch die, die sich in der Stadt lautstark gegen Flüchtlinge geäußert haben, werden das auch weiterhin tun. Aus dem Blickwinkel der Menschlichkeit waren die Entscheidungen des Landratsamtes, die Hochschulgebäude als Flüchtlingsunterkünfte zu nutzen, folgerichtig. Sicherlich gab es viele Informationsverluste auf der Strecke zwischen Kreisverwaltung und Stadt. Doch auch das Landratsamt befand sich in einer schwierigen Situation. Ich denke, wir haben das Beste draus gemacht und den Menschen geholfen, zunächst ein Dach über dem Kopf zu haben. Großen Respekt zolle ich den Mitstreitern im Willkommensbündnis. Es sind Menschen zusammengekommen, um zu helfen. Es sind Freundschaften entstanden und für manche hat sich der Blick geweitet. Ich möchte diese Erfahrungen nicht missen.

Was wünschen Sie sich für 2017?

Gesundheit. In Bezug auf die Ereignisse in Berlin, dass die Menschen im ganzen Land von weiteren Terroranschlägen verschont bleiben. Ich hoffe, dass die Wünsche, die die Roßweiner haben, in Erfüllung gehen. Und ich möchte, dass wir auch die nächsten Jahre in Frieden erleben.

Von Olaf Büchel