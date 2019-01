Kriebstein/Döbeln

Alpträume plagen sie noch heute. Eine junge Frau, Ende der 20, bezichtigt ihren ehemaligen Pflegevater schwerer Sexualstraftaten. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz erhob Anklage. Demnach soll der Mann die junge Frau Anfang der 2000er Jahre missbraucht haben. Da war sie zwischen zehn und 14 Jahren alt. So habe er sie zweimal unsittlich berührt und ihr Zungenküsse gegeben. Das war als sexueller Missbrauch von Kindern angeklagt. Am Donnerstag verhandelte ein Schöffengericht am Amtsgericht Döbeln diese Anklage.

Kein Sex – nur umarmt

Diese enthält zwei weitere Tatvorwürfe, die wesentlich derber sind. In einem Fall soll der Rentner sogar Sex mit der Pflegetochter gehabt haben. Angeklagt war dies beides als schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, weil die sexuellen Handlungen mit dem Eindringen in den Körper verbunden gewesen seien. „Das ist Unsinn, wir haben alles für die Kinder gegeben. Als wir vor elf Jahren geheiratet haben, funktionierte es dann nicht mehr mit ihnen“, sagte der Rentner und meinte, die Kinder seien eifersüchtig gewesen. Körperkontakt habe er zu seinen Pflegekindern schon gehabt. „Mal eine Umarmung, aber das hat mit Sex nichts zu tun.“

Dem Zusammenbruch nahe?

Nach seinen Angaben wollte das Gericht eigentlich die Aussage der Geschädigten hören und die Öffentlichkeit solange ausschließen – übliches Prozedere bei solchen Verhandlungen. Aber der Verteidiger des Kriebsteiners, bat um ein Rechtsgespräch. Zu diesem zogen sich Gericht, Staatsanwältin, Verteidiger und Nebenklage-Vertreter zurück. Es kam schließlich zu einer Verfahrensabsprache. Wenn der Angeklagte die Taten einräumt, sichert ihm das Gericht eine Gesamtstrafe von höchstens zwei Jahren zu. Da ist noch Bewährung möglich. Die junge Frau brauchte also nicht mehr auszusagen, die restlichen fünf Zeugen auch nicht. „Ich gebe die mir zur Last gelegten Tatvorwürfe zu. Die Tatziffern 1 bis 4 der Anklage treffen uneingeschränkt zu“, erklärte schließlich der Verteidiger für seinen Mandanten. „Ich mache mir das zu eigen. Das darf eigentlich nicht passieren, sowas“, sagte der Angeklagte. Er wirkte dabei wie einer, der einem Nervenzusammenbruch nahe ist und weinte. Eine andere Pflegetochter, die noch in seinem Haushalt lebt, setzte sich neben ihn auf die Anklagebank und wirkte beruhigend auf den alten Mann ein.

Halseidene Entschuldigung

Die Geschädigte bat er mit folgenden Worten um Verzeihung. „Ich möchte mich bei Dir entschuldigen für das, was vorgefallen sein soll.“ Der Nebenklage-Anwalt nannte das eine „halbseidene Entschuldigung. „Für meine Mandantin ist das noch nicht zu Ende. Ich hoffe, Sie wissen zu würdigen, dass hier mit einem blauen Auge davon kommen“, sagte der Rechtsanwalt.

Sexualstrafrecht jetzt schärfer

Zum Glück für den Angeklagten müssen Gerichte das Recht anwenden, das zur Tatzeit galt. Rückwirkungsverbot heißt das. Als sich der Kriebsteiner an seiner Pflegetochter verging, begann der Strafrahmen bei schwerem sexuellen Missbrauch bei einem Jahr Haft. Seit 2004 sind es zwei Jahre. Hätte dieses Recht schon damals gegolten, wäre der Mann womöglich in den Knast gekommen.

Lebenslang für die Opfer

„Wir haben den Eindruck, dass bei Ihnen wieder etwas hochgekommen ist. Das sind Taten, auf die man nicht stolz ist“, sagte die Vorsitzende des Schöffengerichtes, als sie dessen Urteil begründete: Zwei Jahre Haft als Gesamtstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Zwei Jahre dauert die Probezeit und der Rentner muss 500 Euro an die Geschädigte zahlen „Der Angeklagte ist geständig und nicht vorbestraft. Die 500 Euro für die Geschädigte sind symbolischer Natur, mehr kann das nicht sein“, begründete das Gericht die Bewährung. „Die Geschädigten bekommen bei solchen Taten lebenslang“, hatte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer über die psychischen Folgen solcher Sexualstraftaten verdeutlicht.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel