Verbrecher steigen in Einfamilienhäuser in Leisnig und Hartha ein

Hartha/Leisnig. Einbrecher trieben am Wochenende in der Region Döbeln ihr Unwesen und verursachten beträchtlichen Schaden in Hartha. Am Sonnabend, zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Döbelner Straße in Hartha auf. Die Einbrecher durchwühlten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Auch an der Jahnstraße in Leisnig nutzten am Sonnabend, zwischen 16 Uhr und 23.15 Uhr, Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses, um ein Verbrechen zu begehen. Die Unbekannten hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Entwendet wurde Bargeld. laut Polizeidirektion Chemnitz beträgt der Sachschaden hier etwa 200 Euro.

Wer in Einfamilienhäuser einsteigt, um dort zu stehlen, macht sich des Wohnungseinbruchsdiebstahls schuldig. Der Gesetzgeber hat im vergangenen Jahr dieses Delikt zum Verbrechen heraufgestuft. Auf solche Straftaten stehen mindestens ein Jahr Haft.

Von daz