Geringswalde

Lebendig, farbig, kommunikativ – so soll der Pfingstsonnabend 2018 bei Ulla Heinicker in Geringswalde werden. Auf dem Grundstück an der Mittweidaer Straße 4 öffnen sich die Türen für die sachsenweite Aktion Kunst:offen. Zusammen mit Freunden lädt die Grafikdesignerin zur Ausstellung ein – und das nicht zum ersten Mal.

Als Gastgeber mit dabei: Heinickers Vater Gerhard. Er zeigt am Sonnabend bei Kunst:offen seine Bilder. Quelle: Iris Zschocke

Ein Jahr zuvor sehr erfolgreich

Im vergangenen Jahr fiel zum ersten Mal die Entscheidung, sich an der Aktion zu beteiligen. Der ausschlaggebende Punkt dafür: Die Geringswalderin wollte gern weitere Künstler dafür gewinnen. So sind neben Grafiken von Ulla Heinicker auch Bilder zu sehen von Heinickers Vater Gerhard – und nicht nur das.

Treff bei Ausstellung des verstorbenen Onkels

Einen wesentlichen Impuls für eine Beteiligung an der Kunst:offen-Aktion habe die Begegnung mit Iris Zschocke gegeben, wie Ulla Heinicker schildert: „Wir hatten und bei der letzten Ausstellung meines verstorbenen Onkels Eberhard Heinicker getroffen, in der Galerie Girasole auf dem Rittergut Ehrenberg.“

Gemeinsame Ausstellung jüngst in Hartha

In der Folge entdeckten die Frauen gemeinsame künstlerische Interessen. Die Idee für eine kreative Kooperation entstand. Zuletzt hatten die zwei Frauen zu einer sehr gut besuchten Ausstellung in die Harthaer Stadtbibliothek eingeladen: Fotografie von Zschocke, Grafik von Heinicker.

Fünf Künstler stellen aus

Am Sonnabend wird die Runde der Ausstellenden noch größer sein. Ralf Schneider zeigt Radierungen und Manuela Hammer, ebenfalls aus Geringswalde, zeigt ihre Werke der Acryl-Malerei. Heinicker lobt das Konzept von Kunst:offen: „Es ist eine wunderbare Gelegenheit für professionelle sowie ambitionierte Hobbykünstler, miteinander in Kontakt zu kommen.“

So wie im Vorjahr werden auch 2018 die Ausstellenden nicht nur ihre Werke zeigen.Sie sind zudem offen für Gespräche mit den Gästen. Quelle: Iris Zschocke

Musik vom Akkordeon

Neben den Werken der bildenden Kunst wird auch klanglich etwas geboten auf dem Grundstück an der Mitweidaer Straße, denn für die Veranstaltung konnte die Gastgeberin Ulla Heinicker einen Musiker gewinnen. Uwe Ruder hat sein Akkordeon dabei und sorgt für die passende Klangkulisse der Ausstellung.

Kommunikation, Kaffee und Kuchen

Kunstinteressierten Besuchern eröffnet sich zudem die Möglichkeit zu Kommunikation und Austausch. Kunst:offen in Sachsen läuft am Sonnabend 10 bis 18 Uhr in Geringswalde, Mittweidaer Straße 4. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Von Steffi Robak