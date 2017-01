Döbeln. Seit 1997 gammelt das Firmengelände der ehemaligen Firma „Möbelbeschläge Döbeln GmbH“ zwischen Schillerstraße und Uferstraße vor sich hin. Die Stadtverwaltung will die Missstände eigentlich seit langem beseitigen und die Ruinen abreißen lassen. Doch das Ansinnen bekam jetzt einen unerwarteten Rückschlag.

Um handeln zu können, muss die Stadt jedoch erst einmal Eigentümerin der Flurstücke werden. Dafür hatte der Stadtrat bereits im Mai per Beschluss grünes Licht gegeben. Der Döbelner Rechtsanwalt Hans-Peter Dietrich sollte als Liquidator für die Flächen beim Registergericht Leipzig eine Nachtragsliquidation beantragen, weil es eigentlich keinen Eigentümer für die Industriebrache mehr gibt, nachdem die Gesellschaft nach ihrer Pleite aufgelöst wurde. Sie steht aber nach wie vor im Grundbuch.

Jetzt hat die Stadtverwaltung ihren Antrag auf Nachtragsliquidation vom Amtsgericht mit dem Hinweis zurückbekommen, dass es doch noch drei Gesellschafter der ehemaligen Möbelbeschläge Döbeln GmbH gibt. „Bei denen liegt jetzt das Verfahren. Sie müssen einen Gesellschafterbeschluss über die Nachtragsliquidation herbeiführen und die ordentliche Abwicklung der Firma nochmals anschieben“, sagt dazu Jürgen Aurich, Leiter des Liegenschaftsamtes im Döbelner Rathaus. Nach seinen Informationen sind die drei ehemaligen Gesellschafter der Firma bereits am Zug. Dann muss das Gericht den vorgeschlagenen Nachtragsliquidator bestellen. Dann kann die Firma restlos abgewickelt werden und die Stadt Eigentümer der Ruinen werden. „Vielleicht ist das im Frühjahr schon so weit. Dann können wir über den Abriss beraten“, so Jürgen Aurich.

Auf einem Teil der Flächen könnten Pkw-Stellplätze für die Anwohner entstehen. Wohnnebenflächen anstelle der Ruinen könnten das Wohngebiet rundherum aufwerten. Die Flurstücke liegen im Geltungsbereich des Stadtumbaugebietes I „Gründerzeitgebiet Süd“. Somit besteht sogar die Möglichkeit, den Erwerb und den Abriss der Schrottimmobilien mit Fördermitteln aus dem Programm Stadtumbau Ost zu finanzieren. Laut Gutachten sollen die maroden Grundstücke zusammen 3000 Euro Wert sein. Die Abbruch- und Rückbaukosten schlagen mit 172 000 Euro zu Buche. 60 000 Euro wird der Bau neuer Stellplätze kosten.

Am Tag des großen Döbelner Heimatfestumzuges im vergangenen Juni hatte das Gammel-Grundstück an der Uferstraße zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Um 5.22 Uhr rückten die Wehren aus Döbeln, Limmritz, Beicha, Choren und Lüttewitz-Theeschütz mit insgesamt 47 Kameraden zum Brand einer alten Baracke der früheren Möbelbeschläge-Fabrik aus. Die Bewohner des unmittelbar angrenzenden Wohnhauses mussten wegen des Rauchs evakuiert werden. Erst gegen 9 Uhr konnten sie zurück in ihre Häuser. Zwei Kinder beziehungsweise Jugendliche wurden nach dem Brand mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Zum Löschen der seit Jahren leerstehenden und mit viel Müll vollgestopften Ruine bestellte die Feuerwehr bei einer Baufirma einen Bagger, um das Dach teilsweise abzutragen.

Von Thomas Sparrer