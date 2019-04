Bockelwitz

Auf der Staatsstraße S31 nahe Bockelwitz kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war mit einem Lkw kollidiert. Der 79-jährige Pkw-Fahrer musste von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leisnig aus seinem Autowrack befreit werden. In den Trümmern des Fahrzeugs war er eingeklemmt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

Gegen 16.29 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Wie es sich nach den ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme darstellt, hatte der Lkw- Fahrer aus Richtung Autobahn kommend Kurs in Richtung Leisnig. An der Kreuzung am Sächsischen Reiter war er demnach vorfahrtsberechtigt. Aus Richtung Bockelwitz kommend versuchte der Pkw-Fahrer, auf die Staatsstraße aufzubiegen. Dabei kam es zur Kollision.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der aus Tschechien stammende Lkw-Fahrer die Fahrt dennoch fortsetzen konnte. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Beamten bekam der Lkw-Fahrer den Unfallbericht ausgehändigt. So lange musste er seine Fahrt unterbrechen.

Von Steffi Robak