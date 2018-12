Leisnig

Unfall mit drei verletzten Personen in Leisnig im Landkreis Mittelsachsen: In der Wilhelm-Ostwald-Straße, dem Stück Umgehungsstraße zwischen Aldi-Kreuzung und Rewe, kollidierten Feitagabend gegen 18 Uhr zwei Pkw.

Wie aus der Polizeidirektion Chemnitz mitgeteilt wird, wollte der 28-jährige Fahrer eines Pkw Audi nach links in die Colditzer Straße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Ford, den ein 60-Jähriger Mann steuerte.

Kollision: Beifahrerin wird schwer verletzt

Es kam zum Zusammenstoß. Sowohl der Audi- als auch der Fordfahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Die 56-jährige Beifahrerin im Ford wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte alle Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro.

Die Feuerwehrleute aus Waldheim, Leisnig sowie der Umgebung hatten am Freitag einen harten Einsatztag bei Verkehrsunfällen mit mehreren Verletzten sowie einem Toten bei einem Wohnungsbrand. Morgens war die Feuerwehr wegen eines Feuers in einer Doppelhaushälfte in Leisnig gerufen worden. Dort wurden am Nachmittag die sterblichen Überreste eines Menschen geborgen.

Bereits in den Morgenstunden war es zu einem Verkehrsunfall in der Harthaer Straße von Waldheim gekommen, wobei es Verletzte gab. Hier waren Waldheimer Kameraden ebenfalls im Einsatz.

Von Steffi Robak