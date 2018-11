Döbeln

Ein 15-jähriges Mädchen wurde am Freitag bei einem Unfall in Döbeln verletzt. Wie aus der Polizeidirektion Chemnitz mitgeteilt wird, überquerte die 15-Jährige gegen 21.40 Uhr die Ritterstraße in Döbeln. Dabei kam es zu einem zusammenstoß mit einem Pkw VW.

Unvermittelt Fahrbahn betreten

Nach derzeitigen Kenntnisstand betrat das Mädchen plötzlich die Fahrbahn, so dass der 43 Jahre alte VW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Das Mädchen verletzte sich leicht. Zum eventuellen Sachschaden liegen noch keine Daten vor.

Von daz