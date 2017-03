Hasslau . Am Sonnabendvormittag ereignete sich in Hasslau ein Verkehrsunfall. Nach bisher von der Polizei unbestätigten Angaben erlitt dabei eine der beteiligten Personen aus dem Pkw Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein aus Richtung Roßwein kommender Pkw kollidierte mit einem Transporter. Die Kollision war derart stark, dass der Pkw auf ein an die Straße angrenzendes Grundstück schleuderte. Dort wurden das Gartentor sowie die Garage beschädigt. Etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Roßwein waren mit drei Fahrzeugen vor Ort. Unter anderem musste das Ausbreiten von Gefahrstoffen beziehungsweise brennbaren Flüssigkeiten verhindert werden.

Der Pkw wurde gegen ein Garagentor geschleudert. Quelle: Sven Bartsch

Von daz