Geringswalde/Döbeln

Doof ist in diesem Fall vor allem eins: Die geänderte Rechtslage beim Wohnungseinbruchsdiebstahl. Wohl in einem Anflug von Populismus und um zu zeigen, dass der Staat hart gegen osteuropäische Einbrecherbanden vorgeht, änderte die Große Koalition zum 22. Juli 2017 den Paragrafen 244 des Strafgesetzbuchs.

Ab jetzt ein Verbrechen

Wohnungseinbruchsdiebstahl ist seitdem ein Verbrechen, also eine Straftat, auf die mindestens ein Jahr Haft steht. Minder schwere Fälle mit geringerer Strafe sind nicht mehr vorgesehen. Vorher war der Einbruch zum Klauen in eine Wohnung ein Vergehen. Es ging bei sechs Monaten Haft los, in minder schweren Fällen bei drei Monaten los. Staatsanwaltschaften und Gerichte konnten damals Verfahren unter bestimmten Voraussetzungen einstellen. Zum Beispiel, wenn sie einen Beziehungshintergrund hatten.

Geldbörse und I-Phone geklaut?

So wie im Fall des Enddreißigers aus Geringswalde. Er soll am 25. Mai 2018 in die Wohnung seiner damaligen Ex-Freundin eingebrochen sein, indem er die Schließfalle ihrer Wohnungseingangstür aufhebelte. Aus der Wohnung habe er die Geldbörse der Frau und deren I-Phone für 550 Euro gestohlen. „Sie hat das Zeug bei mir in der Wohnung liegen gelassen. Eingebrochen bin ich nicht bei ihr“, bestritt der Geringswalder den Tatvorwurf.

Einstellung nicht mehr möglich

Geklaut oder liegengelassen – die Mittdreißigerin hat ihre Sachen längst wieder. Unter diesen Voraussetzungen hätte schon die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen können: Mit Geldauflage oder ohne. Oder aber, weil die Strafe jene aus dem letzten Urteil nicht wesentlich erhöht hätte, wenn man eine neue Gesamtstrafe bildet. Wegen des Einbruchs in Windkraftanlagen hatte Strafrichter Janko Ehrlich den Geringswalder am 10. März 2017 zu 15 Monaten Haft mit Bewährung verurteilt. Aber diese Wege, das Verfahren ohne öffentliche Hauptverhandlung zu beerdigen und in dem privaten Hin und Her eines Paares aus Geringswalde rumzurühren, hat die Große Koalition versperrt, als sie den Paragrafen 244 Strafgesetzbuch änderte.

Verlobte muss nichts sagen

Aber zum Glück für den Mittdreißiger hält die Strafprozessordnung noch andere Schmäckerchen bereit, die Angeklagte nutzen können. Der Geringswalder ist mittlerweile mit der Frau verlobt, bei der er eingebrochen sein soll und die ihn angezeigt hatte. Und die Verlobte berief sich auf ihr Recht, nicht als Zeugin aussagen zu müssen. Freispruch lautete daher das Urteil des Schöffengerichtes. „Wir haben keine Möglichkeit gesehen, die Sache aufzuklären. Die Feststellung, dass die Angabe des Angeklagten nicht stimmt, können wir nicht treffen“, sagte Richterin Karin Fahlberg, die Vorsitzende des Schöffengerichts. Zuvor hatte sie der Verlobten ins Gewissen geredet. „Sie sehen, was hier für ein Aufwand betrieben wurde. Da ist es unschön, wenn sich der Rechtsstaat in private Streitigkeiten einmischen muss.“

Profis schreckt das nicht

Zuvor hatte die Vorsitzende gegenüber dem Staatsanwalt eine leise Skepsis an der neuen Rechtslage beim Wohnungseinbruchsdiebstahl durchblicken lassen. Allein ist sie damit nicht. Auch der Rechtskolumnist und Bundesrichter im Ruhestand Thomas Fischer sieht die Änderungen des Paragrafen 244 problematisch. Und ob sich professionelle Einbrecherbanden tatsächlich vom erhöhten Strafrahmen abschrecken lassen, ist zudem äußerst fraglich.

Von Dirk Wurzel