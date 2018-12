Kriebstein/Mittweida

Nach dem Verschwinden der 53-jährigen Martina Hofmann aus Mittweida, tappen die Ermittler weiterhin im Dunkeln. Im Rahmen der öffentlichkeitswirksamen Fahndung sind bis Donnerstag keine neuen Hinweise eingegangen, wie es auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung aus der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz heißt.

Wer hat diese Frau aus Mittweida gesehen? Quelle: PD Chemnitz

„Jetzt gehen wir in den alltäglichen Fahndungsbetrieb über“, erklärt Doreen Göhler von der PD Chemnitz. Die Beamten suchen weiterhin nach sachdienlichen Hinweisen, die die Fahndung nach der bereits seit dem 10. Dezember vermissten Frau vorantreiben können. Auch weitere Suchaktionen sind möglich. Wann, in welchem Ausmaß und ob diese überhaupt durchgeführt werden, hängt vom Verlauf der weiteren Ermittlungen ab.

Bisherige Suche ohne Erfolg

Erst am Dienstag und Mittwoch durchkämmte die Polizei mit einem personellen Großaufgebot ein größeres Waldstück zwischen Höckendorf (Gemeinde Kriebstein) und Moosheim. An beiden Tagen brachen die Beamten die Suche mit Einbruch der Dunkelheit ergebnislos ab. „Wir hatten in diesem Gebiet Anhaltpunkte, konnten jedoch nichts finden“, so die Polizeisprecherin. Letzte Woche Freitag entdeckten die Beamten den grauen Opel Astra der Vermissten in der Nähe des besagten Waldgebietes. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Hilfe benötigt. Die Polizei prüft deshalb bekannte Anlaufpunkte der Vermissten.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet weiterhin um zweckdienliche Hinweise: Wer hat Martina Hofmann seit dem 10. Dezember gesehen oder wer weiß, wo sie sich gegenwärtig aufhält? Wer hat die Frau möglicherweise in öffentlichen Verkehrsmitteln bemerkt? Hinweise erbittet das Polizeirevier Mittweida unter der Telefonnummer 03727/98 00. Zeugen können ihre Beobachtungen auch über die polizeiliche Notrufnummer 110 mitteilen.

Von André Pitz