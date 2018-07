Leisnig

Das Stromversorgungsunternehmen enviaM und die Stadt Leisnig haben einen neuen Stromkonzessionsvertrag abgeschlossen. Er gilt für 20 Jahre. Der Vertrag tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und endet demnach am 31. Dezember 2040. Der Vertrag wurde am Dienstag in Leisnig unterzeichnet. Dabei waren Bürgermeister Tobias Goth (CDU) sowie Vertreter von enviaM anwesend.

„Leisnig schätzt den regionalen Energiedienstleister enviaM für seine Zuverlässigkeit. Wir sind froh über die gelungene Zusammenarbeit während der vergangenen Konzessionsperiode. Daher fiel die Entscheidung unseres Stadtrates zugunsten der Erneuerung des Wegenutzungsvertrages mit enviaM“, sagte Bürgermeister Goth.

Mit einem Stromkonzessionsvertrag erlauben Kommunen dem Energiedienstleister die Nutzung ihrer öffentlichen Wege und Straßen, um Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhält die Stadt jährlich eine Konzessionsabgabe.

In Leisnig sind dies rund 200 000 Euro. In der Stadt versorgt enviaM insgesamt eine Fläche von rund 78 Quadratkilometern mit Strom und betreibt in diesem Gebiet ein Netz aus Stromleitungen mit einer Gesamtlänge von 282 Kilometern.

Der neu abgeschlossene Konzessionsvertrag umfasst 8463 versorgte Einwohner. Die enviaM-Gruppe investiert auch in diesem Jahr in die Infrastruktur der Kommune. Der Verteilnetzbetreiber Mitnetz Strom ersetzt Niederspannungsfreileitungen durch Erdkabel und erneuert die Straßenbeleuchtungsanlagen im Bereich der westlichen Altstadt.

Im Rahmen eines grundhaften Straßenausbaus sind im Auftrag von Mitnetz Strom seit Anfang April Bauarbeiter in mehreren Straßen tätig. Dazu gehört die Ziegelgasse. Auf einer Länge von rund 50 Metern wird dort die Leitung neu gezogen. In der Gorschmitzer Gasse sind es rund 380 Meter. In der Brösener Gasse kommen in Verbindung mit der Quergasse sowie der Borngasse eine Länge von insgesamt 235 Metern zusammen, am Gärtnerweg ist es eine Länge von rund 100 Metern.

Zu erneuernde Freileitungshausanschlüsse, die auf Kabelanschluss umgestellt werden, wurden bereits direkt mit den Eigentümern abgestimmt. Geplant ist, die genannten Maßnahmen in Abhängigkeit vom Straßenbau im Jahr 2018 abzuschließen. Das Bauvolumen beträgt rund 170 000 Euro.

Von Steffi Robak