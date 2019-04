Döbeln/Leisnig

Naturschutz und Landwirtschaft – wie verträgt sich das? Die Leisniger Regionalgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz ( BUND) möchte das Bewusstsein dafür in Döbeln und der Umgebung stärken – das Resümee zum jüngsten Landwirtschaftspodium schreibt Patricia Geyer vom BUND.

Schwerpunktthema EU-Agrarpolitik

„Was uns als Gruppe besonders beschäftigt, ist der ländliche Raum und das Konfliktpotenzial zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Die jüngste Podiumsdiskussion kreiste um das Schwerpunktthema EU-Agrarpolitik im Hinblick auf eine Reform der Förderrichtlinien ab 2020.“ Eingeladen waren Dr. Peter Jahr ( CDU), Mitglied des EU-Agrarausschusses und Dr. Sebastian Lakner vom Lehrstuhl für Agrarökonomie an der Uni Göttingen. „Dr. Lakner wählten wir aufgrund seiner vielzähligen Veröffentlichungen über Nachhaltige Landwirtschaft.“ Moderator war Norbert Rost, Regionalplaner aus Dresden. Rost ist unter anderem in der Transition-Town-Bewegung aktiv, etwa „Stadt im Wandel“. In diesem Rahmen gestalten seit 2006 verschiedene Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen in einer Reihe von Städten und Gemeinden den geplanten Übergang in eine postfossile Wirtschaft mit regionalen Kreisläufen.

Weiter heißt es über die Döbelner Veranstaltung: „Was wir uns erhofft hatten, war die Darstellung der zu fördernden Maßnahmen, die zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise und dem Schutz der Biodiversität in der Landwirtschaft führen sollen.“

50 Gäste aus verschiedenen Bereichen

Anwesend waren zirka 50 Interessierte mit unterschiedlichem Hintergrund, sowohl konventionelle Landwirte, als auch Öko-Landwirte und Naturschützer. Dadurch entstand ein differenziertes Bild von Landnutzung. Die Debatte verlief friedlich und zeigte die Gesprächsbereitschaft der verschiedenen Akteure.

Peter Jahr stellte sich als Vertreter der Landwirte dar. Er zeigte großes Verständnis für deren Situation und äußerte mehrfach das Anliegen einer drastischen Vereinfachung des bürokratischen Aufwands für die Antragsteller. Außerdem sei eine Lockerung der Kontrollen wünschenswert. Betriebsgröße sei kein Kriterium in Bezug auf ökologische Wertigkeit oder das Wohl der Tiere in landwirtschaftlichen Betrieben. Auch Weidehaltung sei nicht grundsätzlich besser als Stallhaltung.

Agrarökonom fordert Reformen

Lakner ging in seinem Referat auf Naturschutz- und Biodiversitätsziele ein. Er forderte dringende Reformen: Abbau von Direktzahlungen zugunsten von deutlichem Ausbau der Agrarumweltmaßnahmen mit höheren Prämien, Förderung von standortspezifischen Naturschutzmaßnahmen wie den Erhalt beziehungsweise die Anlage von Hecken, Bäumen und unbewirtschafteten Randstreifen, sowie höhere Konzentration auf den Schutz von Flora-Fauna-Habitaten. Jahr stimmte der Förderung von Agrarumweltmaßnahmen grundsätzlich zu. Die Referenten waren sich einig, dass Landwirte von ihrer Arbeit leben können müssen und daran ihre Entscheidungen ausrichten. Dabei ging es allerdings es um rein betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte.

„Die gesellschaftlichen Gesamtkosten der aktuellen Wirtschaftsweise wie Folgekosten im Umwelt- und Gesundheitssektor wurden nicht angesprochen. Auf Landschaftsökologie wurde im Detail kaum eingegangen. Fragen nach dem Schutz unserer Lebensgrundlage, und ganz konkret, wie die Biodiversität in der Landwirtschaft gefördert werden kann, blieben leider unbeantwortet“, bemängelt Patricia Geyer. Hier hätten ihrer Meinung nach mehr Diskussionsbeiträge aus dem Publikum die Kontroverse bereichern können.

Von Steffi Robak