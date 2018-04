Döbeln/Dresden/Chemnitz

Nach dem Urteil musste sie dableiben. Wachtmeister des Landgerichtes nahmen die 70-Jährige vor etwa einem Monat im Gerichtssaal fest und brachten sie in die Frauen-JVA in Chemnitz. Den Haftbefehl hatte die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz erlassen. Die Kammer hatte die Döbelnerin am 22. März zu neun Jahren Haft verurteilt, sah sie als Brandlegerin von Döbeln-Nord. Durch einen der Kellerbrände erlitt eine betagte Hausbewohnerin eine tödliche Rauchgasvergiftung.

Untersuchungshaft üblich

Es ist üblich, zu solch hohen Haftstrafen Verurteilte in Untersuchungshaft zu nehmen, wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Gegen das hat die Angeklagte über ihren Verteidiger Karsten Opitz Revision eingelegt. Demnächst wird sich der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig damit befassen.

Unter Auflagen frei

Die Beschwerde gegen den Haftbefehl des Landgerichtes hatten dagegen die Richter des OLG Dresden auf dem Tisch. „Der 1. Strafsenat hat den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt“, informiert Gesine Tews, Richterin am OLG und dessen Pressesprecherin, auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung. So muss sich die Rentnerin regelmäßig bei der Polizei melden und ihr Pass ist eingezogen. Der Senat sehe laut OLG-Sprecherin Erfolgsaussichten für die Revision der Angeklagten – sprich, dass der BGH das Chemnitzer Urteil aufhebt und eine neue Hauptverhandlung vor einer anderen Strafkammer des Chemnitzer- oder eines anderen sächsischen Landgerichtes verlangt.

OLG setzt Rentnerin zum 2. Mal auf freien Fuß

Das OLG kennt den Fall. Es hatte die 70-Jährige bereits vor dem Prozess auf freien Fuß gesetzt und den Haftbefehl aufgehoben. Etwa ein halbes Jahr saß die Frau in Untersuchungshaft. Nach ihrer Entlassung hatte sie keine Wohnung mehr, kam aber bei einem Angehörigen unter.

Von Dirk Wurzel