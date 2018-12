Döbeln

Alarmstimmung bei den Döbelner Stadtwerken: Die Döbelner Eis-Arena taut ab. Drei Zentimeter Eis sind in der Nacht zum Montag weggeflossen. Ursache sind nicht nur Temperaturen um die 14 Grad und milder Regen, auch ein Sensor der Eismaschine gab den Geist auf. „Das ist um so ärgerlicher, weil unsere Mitarbeiter und viele Vereine viel Elan und Kraft in die Eisbahn gesteckt haben“, sagt Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Stadtwerke Döbeln. Am Montagmorgen gab es auch noch Tränen: Schüler der Kunzemann-Grundschule hatten die Eisbahn gebucht und sahen nur ein Wasserbecken. „Am Nachmittag wurde der Sensor getauscht. Seitdem läuft das Aggregat weder“, sagt Sebastian Gasch, Eisbahn-Verantwortlicher der Stadtwerke. Wenn die Wasserschicht wieder gefroren ist, wollten er und seine Kollegen eine Nachtschicht einlegen, um die Eisbahn wieder herzurichten.

Heute wollen die Döbelner Vereine (wie hier die Volleyball des ESV Lok Döbeln) wieder in der Schlittschuhausleihe an der Eisbahn stehen. Dann soll die Eisarena wieder gefroren sein. Quelle: Sven Bartsch

„Am Dienstag soll wieder Schlittschuhlaufen möglich sein. Schön wäre, wenn die Besucher zahlreich kämen, und den nächtlichen Einsatz damit honorieren“, hofft Gunnar Fehnle.

Von Thomas Sparrer