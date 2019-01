Hartha

Auch wenn der Nachbar in Waldheim schon zehn Jahre mehr auf dem Buckel hat, kann die Interessengemeinschaft (IG) „Wir – für ein schönes Hartha“ auf beachtliche Erfolge zurückblicken. Dieses Jahr feiern sie immerhin dreijähriges Bestehen. Ein Jahr, indem sich alles darum dreht, die lieb gewonnene Heimat zu hegen und zu pflegen. Sechs gute Seelen sind das Herz der Truppe, die sich nicht zu fein ist, anzupacken, zu mobilisieren und zu gestalten. Für das neue Jahr hat die IG Verschönerung zumindest für die warmen Monate schon etliche Ideen. So werden alte Projekte wieder angeschoben und neue Akzente gesetzt.

Spielgeräte für den Stadtpark in der Sonnenstraße

Nach den kalten, wenn auch kurzen, Wintertagen gibt es in der Industriestadt einiges zutun. Zeit für die IG aktiv zu werden. „Gerade jetzt sehen viele Parks und Plätze ganz schön mitgenommen aus“, erzählt Sylvia Reichert-Prenzel, eine der Mitglieder des emsigen Sextetts. „Die vom Bauhof haben nicht genug Leute, um das alles zu stemmen – da kommen wir dann ins Spiel.“ Gemeint sind zum Beispiel Heckenschnitte oder Unkraut ziehen. Im April soll der große Frühjahrsputz über die Bühne gehen, das Pflanzen erster Frühlingsboten inklusive. Außerdem möchten sie mit ihrem bisher größten Projekt weitermachen: Dem Stadtpark in der Sonnenstraße. Neben der Pflege des Areals hoffen Reichert-Prenzel und ihre Mitstreiter dieses Jahr sogar auf ein bisschen mehr. „Plan ist, vor Ort Spielgeräte zu installieren. Das ist natürlich immer davon abhängig, ob wir einen Partner finden.“

Den Weg frei arbeiten

Ansonsten kümmern sie sich weiter um die Rastplätze an der Umgehungsstraße und am Heegweg. Gerade letzterer benötigt regelmäßig Zuwendung. Lange wurde der Weg am Feldrand gar nicht mehr genutzt, weil er zugewuchert war. „Die Natur holt sich das wieder“, so Reichert-Prenzel. „Wir haben es geschafft, dass heute wieder Menschen dort langlaufen.“ Auch für Sitzgelegenheiten haben sie vor Ort gesorgt.

Am 5. Mai freut sich die IG auf ein besonderes Highlight: Sie organisieren einen Stadtspaziergang, auf dem das Geschäftsleben der Industriestadt im Fokus stehen soll. Finale der kleinen Tour ist eine Ausstellung des Harthaer Heimatvereins, die sich dem Ladentreiben historisch nähert.

Am Samstag dritte Drei-Dörfer-Wanderung

Eine anderes Angebot der Gruppe erfreut sich besonderer Popularität. In der Regel zweimal im Jahr stellen sie eine Wanderung durch die Dörfer auf die Beine. Der dritte Winterausflug steht schon an diesem Samstag an. Acht Kilometer in Richtung Diedenhain, Steina und Saalbach. „Jedes Jahr woanders lang. Wir wandern die Routen vorher immer ab, damit wir dann nicht dastehen und es plötzlich nicht mehr weitergeht“, lacht Reichert-Prenzel.

Ihr persönlich ist es wichtig, dass in der Stadt etwas passiert. Als „Alt-Harthaerin“, wie sie sich selbst nennt, will sie ihren Beitrag dazu leisten. Für ihre Heimat, der sie für längere Zeit aus beruflichen Gründen den Rücken kehrte und in der sie nun alt werden will.

Von Lisa Schliep