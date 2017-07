In der Sörmitzer Au und auf den Sonnenterrassen werden aufgrund guter Nachfrage weitere Parzellen für Häuslebauer erschlossen. In der Sörmitzer Au wurde gerade die sechste Erschließungsstraße fertig gestellt. An ihr sind nun 17 Parzellen bebaubar. Auch in Döbeln-Nord an den Sonnenterrassen wird bereits der zweite Bauabschnitt erschlossen.