Hartha

„Wenn wir zurückschauen, können wir stolz sein, was wir mit viel Engagement und Zeit erreicht haben“, sagt Silke Weise. Sie sitzt in ihrem Büro im Harthaer Bauhof, bewaffnet mit einer langen Liste von Dingen, an denen die Harthaer Heimatfreunde in 20 Jahren mitgewirkt oder die sie auf den Weg gebracht haben. Sie selbst ist, wie viele der insgesamt 19 Engagierten, berufstätig. Die Zeit, die bleibt, investiert die 50-Jährige zu großen Teilen in „ihr Hartha“. Am 4. November 1998 nahm der Verein seine Arbeit auf, heute sind es 20 Jahre.

Vandalismus zwingt zur Aufgabe

Naturlehrpfad, Heimat- und Kleiderstube – Das sind für Silke Weise Meilensteine der Vereinsgeschichte. Natürlich beteiligen sie sich auch bei Festen der Stadt oder organisieren ihre beliebten Wanderungen, doch das sind, so die Harthaerin, „die Großprojekte“. Mit dem Lehrpfad „Am Hölloch“ ging es 2003 los. Infotafeln, die sie in Zusammenarbeit mit dem Nabu anfertigten, zierten von da an die Strecke. Durch den anhaltenden Vandalismus musste der Verein vor vier Jahren aufgeben. „Wir haben es versucht, aber irgendwann konnten wir den Wiederaufbau nicht mehr stemmen.“ Die Schilder lagert zu großen Teilen noch unversehrt im Bauhof –man weiß ja nie.

Historisch: Handel in Hartha

Das Heimatstübchen ist halb so alt wie der Verein selbst. Das „Wohnen-wie-früher-Projekt“ in der Nordstraße war schon Zuhause für Teddys, historisches Schulinventar oder Frösche. Jeden Mai gibt es eine dieser Sonderausstellungen. „Dieses Jahr widmen wir uns dem Handel und den Geschäften unserer Stadt.“ Also dem, was mal war und nicht mehr ist. Ein echter Selbstläufer ist die Kleiderkammer geworden, die sie 2012 übernommen haben. Sogar über eine Erweiterung des Verkaufsraums denkt der Verein aktuell nach. Im Februar soll auch die Stadtchronik fertig werden. Chronistin Steffi Schmid hat sich inzwischen bis zum Jahr 2015 vorgearbeitet.

Im Harthaer Heimatstübchen wird gezeigt, wie früher einmal gewohnt wurde. Steffi Schmid kümmert sich um die Stadtchronik. Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

Silke Weise lebt seit 1971 in Hartha, hier ist sie verwurzelt. Ihre Devise schon immer: „Nicht viel reden, einfach machen.“ So hat sie es all die Jahre gehalten. Doch für das Harthaer Urgestein und ihre Mitstreiter wird es zunehmend schwerer, alles in Schuss und am Laufen zu halten. Neue Gesichter: Fehlanzeige. „Ich weiß nicht warum kein Interesse besteht. Ich denke mir, in der Stadt, in der ich lebe, möchte ich doch was bewegen. Das sehen viele offenbar anders.“ Eine Freundin sagte einmal zu ihr „Solche wie dich gibt es bald nicht mehr“. Das Interesse an der Geschichte der Heimat ist gering, das spürt die 50-Jährige. „Sportvereine sind da attraktiver.“ Bei fast allen ihrer Aktionen sind es die Alten, die sich mit den Heimatfreunden solidarisieren.

Stolz schlägt Zweifel

In den vielen Jahren Vereinsgeschichte ging es Auf und Ab. „Manchmal fragt man sich wirklich, ob das Zukunft hat. Du findest keine Leute, stellst dich hin und tust“. Ohne den Verein gäbe es weniger Kultur in Hartha, da ist sich die 50-Jährige sicher. Sie haben einiges erreicht. Solange Silke Weise noch kann, packt sie weiter an für ihre Stadt.

Von Lisa Schliep