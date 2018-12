Hartha

Nach den langwierigen Querelen rundum die Einbruchserie in Harthas Gartenlauben will in der Industriestadt keine Ruhe einkehren. Erst am Wochenende traf es zwei Geschäfte. Dem Kinderhort Sonnenschein wurde gleich doppelt übel mitgespielt. Am Mittwoch brachte ein weiterer Ladenbesitzer einen versuchten Einbruch zur Anzeige. Die Polizei sieht einen Zusammenhang.

Im Bilgro Getränkemarkt in der Geschwister-Scholl-Straße hatte man noch einmal Glück im Unglück. Der Dieb kam nicht durch die Sicherheitstür. Trotzdem hinterließ er einen beachtlichen Schaden, den die Polizeidienststelle in Chemnitz auf einige hundert Euro beziffert. In der Landbäckerei Schüler in der Gerhart-Hauptmann-Straße hatte er Erfolg. Der Dieb hebelte die Tür auf und nahm die Kasse mit – glücklicherweise ohne Geld aus dem Tagesgeschäft. In beiden Fällen schlug er am Wochenende zu, wann genau ist unklar. „Es kann in der Nacht, am Abend oder in den frühen Morgenstunden passiert sein. Die Ladenbesitzer haben es erst zur Ladenöffnung bemerkt und gemeldet“, erzählt der Chemnitzer Polizeisprecher Andrzej Rydzik.

Hort „Sonnenschein“ trifft es doppelt

Im Hort „Sonnenschein“ registrierten die Erzieherinnen den Einbruch am Montagmorgen. Der Dieb nahm den Weg über ein Fenster und drang so in die Räume ein. Bereits das zweite Mal in einer Woche. „Das Objekt ist am Wochenende verlassen, da hatten sie leichtes Spiel“, so Rydzik. Was auch immer der Dieb zu finden hoffte, er ging leer aus. Die Pressestelle berichtet einzig davon, dass ein Schlüsselkasten aufgeknackt wurde.

Und gestern dann die nächste Meldung: Wieder ein Einbruchversuch in der Geschwister-Scholl-Straße. Laut Angaben der Polizei war der Ladenbesitzer seit vergangener Woche nicht in seinem Geschäft. Gestohlen wurde nichts. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Taten in Verbindung zueinander stehen. Sowohl die räumliche als auch die zeitliche Nähe sprechen dafür.“ Die Ermittlungen laufen gegen Unbekannt.

Von Lisa Schliep