Döbeln

Ein Mobilfunkvertreter aus Döbeln soll 2017 Verträge eigenmächtig verlängert haben, um Provision bei Vodafone zu kassieren. Etwas über 700 Euro soll er unberechtigt eingenommen haben.

Anwalt: Ist doch gar kein Betrug

Vor Gericht wehrt sich der Selbstständige nun gegen einen Strafbefehl. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte ihn das Gericht wegen Betruges zu einer Geldstrafe verurteilt. Und gegen dieses Urteil ohne Hauptverhandlung hatte der Mann Einspruch eingelegt. Zum Tatvorwurf schweigt er. Rechtsanwalt Rolf Franek, einer seiner beiden Verteidiger, verkündete gleich zu Beginn der Verhandlung, dass die Verteidigung kein strafbares Handeln ihres Mandanten sieht. „Der Provisionsvertrag sieht vor, dass Provisionen bei stornierten Verträgen an den Mobilfunbetreiber zurückfließen. Das wird mit weiteren Zahlungen verrechnet.“ Weil so kein Vermögensschaden eintrete, liege auch kein Betrug vor. Richterin Karin Fahlberg schloss sich dieser Rechtsauffassung nicht an „Einmal gezahlt ist gezahlt. Was ist eigentlich, wenn dann nichts mehr da ist, womit man etwas verrechnen kann?“

Sogar Geburtsdaten verändert?

Tüchtig verklappst kamen sich die Kunden des Mittfünzigers vor, der seine Geschäfte laut Anklage zunächst bei Hausbesuchen abwickelte. „Ich hatte 2015 einen Handyvertrag bei ihm abgeschlossen und dann gekündigt. Er rief mich dann an, ob ich den Vertrag verlängern möchte. Ich sagte, der Vertrag ist gekündigt, ich möchte keine Verlängerung“, sagte die 41-Jährige Zeugin. Und staunte nicht schlecht, als ihr der Mobilfunkanbieter per SMS wenige Tage später zur Verlängerung des Vertrages gratulierte. In einem Handyladen in Eilenburg suchte sie sich Hilfe. Der Verkäufer schaute im System nach und stellte fest: Da war jemand dran und hat den Vertrag verlängert. Zudem brachte sie in Erfahrung, dass es wohl die Firma des Döbelners war. Außerdem stimmte ihr Geburtsdatum nicht mehr. Wie sich jedoch herausstellte, hatte sie den Vertrag nicht fristgerecht gekündigt. Sie überzeugte aber den Mobilfunkanbieter, eine Vodafone-Tochter, den Kontrakt nur um ein Jahr zu verlängern und nicht um zwei, wie es der Vertreter aus Döbeln getan haben soll. Mit diesem hatte auch ein Geringswalder schlechte Erfahrungen gemacht. „Ich hatte das Handy zum Vertrag lange im Schrank liegen. Als ich es nutzen wollte, funktionierte es nicht. Nicht mal die Komsa in Hartmannsdorf konnte es reparieren. „Da habe ich den Vertrag gekündigt.“ Und erlebte dann in etwa dasselbe, wie die Frau.

Hauptsache Vertrag?

„Vodafone spielt nicht mit uns“, umschrieb Richterin Fahlberg die bisher gescheiterten Bemühungen des Gerichtes, einen Zuständigen in den Zeugenstand zu holen. Offenbar geht es der Richterin da genauso, wie Mobilfunkkunden, die in der Warteschleife verhungern, wenn sie nicht gerade einen neuen Vertrag abschließen wollen. Auch hat Vodafone gar keine Anzeige erstattet, sondern die beiden Zeugen. Dabei gilt der Mobilfunkriese der Anklage als Geschädigter. Es scheint, dass es ihm egal ist, mit welchen Methoden Handelsvertreter Verträge ranschleppen.

Zeugen gesucht

Das Verfahren im Einvernehmen gegen eine Geldauflage einzustellen, scheiterte am Angeklagten. „Wir machen hier bis zum Schluss. Ein Freispruch und nichts anderes ist das Ergebnis“, sagte er trotzig. So bemüht sich die Vorsitzende, die Vodafonis doch noch als Zeugen vor Gericht zu bekommen, damit diese etwas zu den Provisionen sagen. Die Verteidigung schlug halb im Scherze vor, gleich irgendwelche hohen Tiere des Konzerns zu laden, zum Beispiel den Vorstandsvorsitzenden. „Die schicken dann schon jemanden.“

Von diw