Roßwein

Das nennt man vollen Einsatz: Um den Baum für den gut fünf Monate alten Paul Richter mit Holzpfählen zu sichern, geben Papa René Richter (r. im Bild) sowie Opa Eberhard Richter und die Freunde René Gabsch und Sylvio Schwitzky (mit Hammer) alles.

„Eine tolle Aktion – und wir haben einen schönen sonnigen Platz“, freute sich Mama Manja John, die wie 34 andere Familien zur Baumpflanzaktion der Stadt Roßwein für die Neugeborenen des Jahres 2018 gekommen waren.

Neue Bäume seit 2007

Seit 2007 bietet die Stadtverwaltung den Eltern an, einen Baum für den Nachwuchs in die Erde zu bringen. Diesmal wurde ein besonders schöner Hang am alten Heizwerk ausgewählt, auf dem ursprünglich schon einmal ein Wald gestanden hatte. „Wir hoffen, dass alles wieder zuwächst“, sagte Bürgermeister Veit Lindner, der für das nächste Jahr schon eine neue Fläche auserkoren hat, die dann bepflanzt werden soll.

Viel los am Hang am alten Heizwerk in Roßwein: 35 Bäume wurden hier von den Eltern gepflanzt. Der Roßweiner Bauhof half dabei. Quelle: Sebastian Fink

Nach und nach renaturiert sie so Flächen im Stadtgebiet – mit tatkräftiger Hilfe der Eltern. Die Bäume hatte zum Großteil die Veolia gesponsert. Ahorn, Eichen, Linden und eine Akazie waren dabei. Die Eltern zogen Lose für den Einschlagplatz.

Losnummer Eins macht glücklich

Juliane Dreffke aus Otzdorf freute sich über Losnummer Eins ganz am Fuß des Hangs. „Wir sind glücklich, dass wir nicht so weit nach oben mussten“, sagte sie. Ein Spitzahorn kam für den viereinhalb Monate alten Lasse gerhard Dreffke in den Boden.

Einen Spitzahorn brachte die Familie des kleinen Lasse Gerhard Dreffke aus Otzdorf in den Boden. Quelle: Sebastian Fink

Von Sebastian Fink