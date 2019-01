Rosswein

Roßweins Veranstaltungskalender brummt. Auch in diesem Jahr hat die Stadt wieder jede Menge kulturelle Ereignisse zusammengesammelt, so dass in jedem Monat für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Kleine und große Ereignisse wechseln sich dabei ab. Ein paar ausgewählte legt Roßweins Kulturfrau Ines Lammay den Roßweinern besonders ans Herz.

Drei Ausstellungen in der Rathausgalerie

Dazu gehören auch die drei Ausstellungen, die in diesem Jahr wieder in Roßweins Rathausgalerie zu sehen sind. Den Auftakt macht in ein paar Wochen, am 8. März David Gröhner mit seiner ersten Personalausstellung unter dem Titel „Himmel, Erde, Luft und Meer“. Der in Grunau lebende 50-Jährige ist der Natur sehr verbunden und beschreibt sich selbst als Quereinsteiger in die Welt der Fotografie. Seine Motive findet er in der Natur, seit Jahren ist die Kamera sein ständiger Begleiter geworden.

Abgelöst werden David Gröhners Fotografien in der Rathausgalerie von Ralf Schneiders Arbeiten. Und zwar am 28. Juni. Ralf Schneider lebt in Geringswalde und hat sich autodidaktisch die Kunst der Radierung angeeignet. 2009 richtete er sich eine eigene Druckwerkstatt ein. Schneider hat bereits zahlreiche Personalausstellungen in der Region bestritten und kommt nun mit seinen Arbeiten auch nach Roßwein. Genauso wie Bärbel Hoffmann. Die Roßweinerin wird ihre Bilder ab dem 11. Oktober im Rathaus ausstellen.

Feste und Konzerte

Die Zentrale der Stadt wird auch in diesem Jahr traditionell wieder Schauplatz von Konzerten und Veranstaltungen sein. Zunächst wird es am 8. Februar eine Erinnerungsveranstaltung der Stadt anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls geben. Das Frühlingskonzert der Musikschule Döbeln am 5. April im großen Rathaussaal zu hören sein. An selber Stelle gibt es nur eine Woche später, am 5. April, ein Gastspiel des Kabaretts Sanftwut. Am 1. November stellt Heinz Thieme von den Waldheimer Fotofreunden bei einer Dia-Schau die Stadt Rom vor. Und am 29. November, zum Auftakt des Roßweiner Weihnachtsmarktes, werden traditionell die Akademixer im Rathaus zu Gast sein.

Einen „flotten Dreier“ gibt es am Wochenende 23./24. Februar. Da lädt nicht nur der Dampfmaschinenverein zum Maschinenhausfest ein, es gibt auch eine Modelleisenbahnausstellung der Roßweiner Modellbahnfreunde in ihrem Vereinsdomizil und das Kamelienhaus hat ebenfalls geöffnet.

Fasching im Februar und bunter Mai

Auch für die Feierlust der Roßweiner hat der diesjährige Kalender wieder einiges in Petto. Der Karnevalsclub Haßlau lädt am 23. Februar und 2. März zu seinen Faschingsveranstaltungen in den Sonnenhof Ossig ein. Auf der Bagadi Ranch gibt es sowohl am 13. April als auch am 26. November eine Linedanceparty.

Am 27. April wird auf dem Roßweiner Marktplatz traditionell der Maibaum gesetzt, verbunden ist das mit einem Fest. Der Mai an sich wird auch bunt – zahlreiche Maifeuer, das Schallmaienfestival, Schwimmfest und Kräutergartenfest laden ein. Am 7. September gibt es hinter dem Rathaus das zweite Roßweiner Weinfest, diesmal mit musikalischer Umrahmung vom Posaunenchor, der in diesem Jahr sein 120. Jubiläum feiert.

Vereine und Ortsteile feiern Jubiläen

Zahlreiche Vereine aus Roßwein und den Ortsteilen und die Kirchgemeinde sorgen mit ihren kleinen und großen Veranstaltungen dafür, dass es nie langweilig wird. Und Jubiläum feiert in diesem Jahr nicht nur der Posaunenchor. Auch der Kräuterlehrgarten, der 15 Jahre besteht, die Chorgemeinschaft „Frisch Auf“, die 120. Geburtstag feiert, oder das Jugendhaus mit seinem 25-jährigen Jubiläum tragen zum Kulturkalender bei. Gefeiert wird auch in Wetterwitz – das 685-jährige Bestehen – und in Wettersdorf der 480. Geburtstag. Und auch drei Sportvereine „nullen“: 40 Jahre gibt es den Lehrersportverein, 70 Jahre die Roßweiner Boxer und 90 Jahre den SV 29 Gleisberg.

Der komplette Kulturkalender kann auf der Internetseite der Stadt Roßwein direkt als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk