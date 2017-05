Waldheim. Zum Gesundheitstag „fit und vital in den Sommer lädt die Stadtbibliothek Waldheim am 30. Mai ein. Es geht dabei um die Problematik, weshalb Faszien – also das Bindegewebe – trainiert werden sollte und um Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Zum Faszientraining informiert Physiotherapeutin Annett Ulbricht, über die Zusatzstoffe in Lebensmitteln Gesundheitsberaterin Ilona Ramisch. Der Gesundheitstag in der Bibliothek beginnt um 16 Uhr.

Am 12. Juni startet dann der Buchsommer in der Bibo. An diesem können sich alle Schülerinnen und Schüler beteiligen, wobei der Focus auf den 11- bis 16Jährigen liegt. Wer es schafft, über die Sommerferien drei Bücher zu lesen, bekommt eine Eins in Deutsch.

Ein gemischtes Fazit zieht Stadtbibliothekar Michael Diezel über den rotierenden Donnerstag. Abwechselnd finden an diesem eine Filmvorführung, ein Bilderbuchkino und ein Spielenachmittag statt. Während die Gäste den Filmabend richtig gut annehmen, lässt der Zuspruch bei den anderen Angeboten teilweise zu wünschen übrig.

Von diw