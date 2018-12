Waldheim

Verkehrsunfall in Waldheim mit einer verletzten Person: In den Morgenstunden kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. Die Straße musste voll gesperrt werden.

In Waldheim mussten sich Autofahrer am Morgen deshalb alternative Wege suchen. Auf der Straße von der Kauflandkreuzung in Richtung Gewerbegebiet, die in die Umgehungsstraße nach Hartha führt, gab es einen schweren Verkehrsunfall. Rettungskräfte, Polizei und auch ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Zu den Hintergründen ermittelt derzeit noch die Polizei.

Von Steffi Robak