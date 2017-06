Knapp eine Woche lang liefen die Proben. Dann ging es für die Leisniger Grundschüler in die Manege. Nicht als Zuschauer, sondern als Artisten traten sie dort in Aktion. Am Freitag konnten sich die Eltern und auch andere Leisniger davon überzeugen, wie gut die Grundschüler in der Zirkus-Umgebung ihre Aufgaben meistern. Was sie dort zeigen, basiert zu 99 Prozent auf eigener Leistung.