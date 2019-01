Böhrigen

Tolle Resonanz beim Rassegeflügelzuchtverein Arnsdorf und Umgebung am Wochenende: In der Ausstellungshalle Böhrigen fanden sich scharenweise Besucher ein, um sich die 721 Tiere anzusehen. Das nahm einige Zeit in Anspruch, denn für die Größe der Ausstellung reicht die eine Halle nicht aus, so dass der Verein Teile einer benachbarten Scheune von der Gemeinde Striegistal dazugemietet hat. „Dort haben wir mehr Platz und Ruhe für unser Wassergeflügel und die großen Hühner“, erklärte Ausstellungsleiter Manfred Zirpner.

Mit „hervorragend“ bewertet: Eine Deutsche Pute in Kupfer. Quelle: Sebastian Fink

Ein nettes Lächeln und weniger laut als die größeren Artgenossen: Eine Deutsche Pekingente in weiß. Quelle: Sebastian Fink

Hier bekamen Besucher wirklich große Tiere zu sehen, die es nicht alle Tage gibt, wie die beeindruckenden Deutschen Puten, von denen eine kupferfarbene mit dem besten Bewertungsergebnis „vorzüglich“ ausgezeichnet wurde.

15 Mal die Bestnote

„Insgesamt 15 Mal wurde vorzüglich vergeben. Die ,hervorragend’ haben wir gar nicht gezählt, so viele waren es“, freute sich Zirpner über das gute Abschneiden der Tiere.

Dafür waren bereits am Donnerstag zehn Wertungsrichter nach Böhrigen gekommen – ebenfalls eine Besonderheit für Ausstellungen in der Region, die oftmals weniger als die Hälfte der Tiere zu bieten haben. „Ich hole immer viele Richter, die dann die Rassen bewerten, die sie auch selbst züchten. Da kommen sehr gehaltvolle Bewertungen heraus“, erklärte Zirpner.

Gastvereine aus der gesamten Region

Zum Erfolg der Ausstellung trugen auch die vielen Gastvereine bei, die ihre Tiere nach Böhrigen brachten, darunter Ostrau, Döbeln, Leisnig oder Freiberg. Die Roßweiner Züchter sind bereits unter dem Dach der Arnsdorfer organisiert.

So bekamen die Besucher auch in der großen Halle eine besondere Vielfalt zu sehen, zum Beispiel Zirpners seltene Sundheimer Zwerghühner oder die Zwerg-Dresdner von Manfred Schwerdtner, der schon seit 52 Jahren im Verein aktiv ist.

Acht Jugendliche im Verein

Doch auch an Nachwuchs mangelt es nicht. Bei 76 Mitgliedern sind acht Jugendliche zwischen acht und zwölf Jahren dabei. Die Schwestern Anja und Manja Barth haben zudem die Coburger Lärchen ihres Stiefvaters übernommen.

„ Böhrigen war schon immer ein Zentrum der Geflügelzucht“, sagt Zirpner. Und das wird es auch bleiben: Im nächsten Jahr steht die Kreisschau an – dann hofft der Verein auf 900 Tiere.

Von Sebastian Fink