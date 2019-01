Rosswein

Farbenfrohes Acryl schmückt die Wände im Roßweiner Bürgerhaus. Dieter Kallweits Bilder sind in kräftigen Tönen gehalten, teilweise fast kubistisch. Bei einer Ergotherapie hat der Döbelner, der in den Roßweiner Werkstätten im Bereich Elektromontage arbeitet, mit dem Malen begonnen. Jetzt hängt seine ganze Wohnung voller Bilder. Eine Vielzahl schmückt auch das Roßweiner Bürgerhaus seit geraumer Zeit. Gemeinsam mit den Arbeiten von Andre Schulz, Dieter Lindner und Hannes Silbermann. Alle Künstler sind tätig in den Diakonie-Werkstätten. Mit einer kleinen Finissage sind ihre Werke nun aus den Räumen des Bürgerhauses verabschiedet worden.

Kleiner Rahmen, stolze Künstler

Dass dazu viele Menschen in die Räume am Markt 8 gekommen sind, war aufregend für die vier Männer. Nicht alle mögen zu viel Trubel oder können gut mit ihm umgehen, weshalb sich Bürgerhaus-Team und Diakonie auch dazu entschlossen haben, die Veranstaltung in kleinem Rahmen stattfinden zu lassen.

Stolz sind die Künstler auf jeden Fall. Hannes Silbermann beispielsweise hat ein Buch geschrieben und Bilder dazu gezeichnet. Anderthalb Jahre hat der Marbacher daran gearbeitet. Zur Finissage bekam er die Gelegenheit, seine Geschichte vorzulesen. Seit er in der Werkstatt arbeitet, zeichnet er und erfindet Geschichten. Momentan arbeitet er an dem Buch „ Jack Frost“.

Malerei und 3D-Fotografie

Andre Schulz, der in Roßwein lebt und in den Werkstätten im Bereich Hauswirtschaft arbeitet, malt und zeichnet schon sein ganzes Leben lang. Erst habe er abgemalt, weiß Monika Trommer, die in den Werkstätten für den Berufsbildungsbereich zuständig ist. Inzwischen bringt er eigene Motive zu Papier. „Wir haben unheimlich begabte Leute bei uns. Sie brauchen diese Form des Ausdrucks als Ausgleich.“

So wie Dieter Lindner aus den Harthaer Werkstätten. Dort ist er im Bereich Holz/Zimmerei tätig. In seiner Freizeit aber dichtet er und erfindet Dinge. Und er hat die 3D-Fotografie für sich entdeckt. Mit einer eigenen Apparat-Konstruktion geht er immer und überall auf Motivsuche. Seine Arbeiten werden zum Tag der offenen Tür in den Harthaer Werkstätten am 30. März auch zu sehen sein. Alle anderen finden ebenso einen Platz, nachdem sie in anderthalb Wochen im Bürgerhaus abgehangen werden. Vielleicht, so Monika Trommer, ist es ja auch möglich, mal eine Ausstellung in der Rathausgalerie zu veranstalten. Dagegen, so Roßweins Kulturfrau Ines Lammay, gäbe es keine Einwände.

Von Manuela Engelmann-Bunk