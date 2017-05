Döbelner Käfertreffen feiert kleine Silberhochzeit

Döbeln. Es ist keine Minute ruhig um Alexander Titz. Kaum hat er sich zu einem Pressegespräch in den kühlen Schatten verzogen, kommt bereits der nächste Käferfreund mit dringendem Anliegen um die Ecke. Was keineswegs stört – die Geschichte und das Ansinnen des Döbelner Käfertreffens sind Alexander Titz, Vorsitzender des Käferbande Döbeln e.V., so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er auch mit kurzer Unterbrechung nicht den Faden verliert.

Am vergangenen langen Wochenende fand in den Döbelner Klostergärten bereits das 25. Döbelner Käfertreffen statt. Wieso das Ganze? „Das frag ich mich auch“, so Titz scherzhaft. Das Organisationsteam rund um die Vereinsmitglieder legt sich zuletzt schlafen und steht auch zuerst wieder bereit, um alle Teilnehmer, Angereisten und Besucher zu umsorgen. So läuft das seit dem ersten Käfertreffen im Jahr 1993. „Wir hatten damals alle einen Käfer“, erinnert sich Alexander Titz. „Und wir wussten, dass es im Westen viele dieser Käferclubs gab. Nach der Wende haben sich dann auch Treffen hier bei uns ergeben.“ Das besondere an Döbeln: Auch nach 25 Jahren hat sich die Käferbande nicht getrennt, nicht zerstritten, es wurden keine Grüppchen gebildet. „Das musst du erstmal machen“, kommentiert Titz stolz. Ein fester Stamm von etwa zehn Personen sei über die gesamte Zeit dabei gewesen. Das sei wie beim Fußball: „Wenn der Stamm steht, dann funktioniert’s.“

Mittlerweile gibt es in den neuen Bundesländern viele dieser Käfertreffen. Chemnitz, Bautzen, Gera... „Wenn man will, dann kann man mit seinem Käfer im Sommer jedes Wochenende unterwegs sein“, berichtet Andreas Pfeiffer. Er ist aus Hartmannsdorf mit seinem VW Käfer angereist, für einen Tag. Mit einer Besonderheit lockt er die Besucher zu seinem Auto: Der Erzgebirgler hat eigens Schwibbögen mit integriertem Käfer angefertigt. Die werden in der aufgeklappten Motorhaube präsentiert. „Die Leute, die man hier trifft, sieht man nur einmal im Jahr“, so Pfeiffer. Das lockt ihn auch immer wieder nach Döbeln.

Was jeder noch so unbewanderte Besucher bemerkt: Die Stimmung beim Döbelner Käfertreffen ist familiär. Das liegt auch daran, dass die Organisation von ganzen Familien gestemmt wird. Rund 70 Personen sind an der Organisation und als Helfer beteiligt. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen der Region muss sich die Käferbande Döbeln wenig Sorgen um den Nachwuchs machen. „Hier sind mittlerweile vier Generationen dabei, unsere Kinder helfen bereits mit“, meint Alexander Titz. So auch seine Töchter. Die zwölfjährige Adriana hat bereits den festen Plan, den Hut vom Papa zu übernehmen. Sie hat das Treffen von kleinauf mitgemacht, kennt viele Abläufe und organisiert jetzt schon mit.

Mitte Januar wird mit der Planung begonnen, Vorstand und Club kennen sich mittlerweile bestens aus – über die Jahre ist das Treffen ein Selbstläufer geworden. „Dieses Jahr feiern wir nun kleine Silberhochzeit“, so Alexander Titz. Dass das so gut funktioniert, liege vielleicht auch an der Kleinstadt. Jeder kenne jeden und etwa die Sponsorensuche sei so umso leichter. Am Programm wird hier und da geschraubt. Highlight in diesem Jahr war etwa der Auftritt der Flemmingband, die vor 20 Jahren das erste Käferlied, vom Verein getextet, produzierte. Im 25. Jahr wurde nun ein neues Lied gespielt und sogar auf einer Maxi-CD angeboten. Auch die traditionelle Ausfahrt, viele Angebote für Kinder und Familien, Orientierungsfahrt und Kübelrallye sowie die bereits vierte Döbelner Bushaltestelle gehörten zum Programm.

Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Alexander Titz freut sich zwar auf den Tag, an dem er die Hauptorganisation ablegt – „aber ich kann mich erst zurücklehnen, wenn ich mich verlassen kann, dass alles läuft“. Vielleicht ist es bei der echten Silberhochzeit dann soweit.

Von Judith Sophie Schilling