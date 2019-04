Hartha

Schon um 10 Uhr morgens ging der Andrang in der Stadtbibliothek los: Am Dienstag fand dort der Kinder-Spieletag statt. Es wurde gewürfelt, die beste Strategie ausgeklügelt und sogar in eine Zauberkugel reingesehen.

Kinder spielten am Morgen und am Nachmittag allerlei Spiele, die Mitarbeiterin Sophia Wolfram und Bibliotheksleiterin Andrea Zenker geduldig erklärten. „Wenn Mehrere hier sind, bin ich schon am herumrennen“, erzählte Wolfram. Eine Stütze boten daher die Eltern, die von Anfang an bei ihren Kindern blieben. Sie ließen sich die neuen Spiele im Sortiment erklären und spielten mit. „Das hat uns sehr gefreut“, so Wolfram. Die Spiele haben die Bibliothekarinnen nach langer Recherche und mit der Förderung von Spiel des Jahres ausgesucht und präsentiert. In den nächsten Ferien sollen zu den bisher 20 neuen weitere Spiele folgen.

„ Hexenkugel “ bei den Mädchen beliebt

„Es macht Spaß neue Spiele auszuprobieren“, sagte der 12-jährige Simon. Er kannte schon einige Spiele in- und auswendig. „ Halli Galli kann ich sehr gut“, erzählte der Junge. Mit Wolfram spielte er „Memoarrr“ und „Rhino Hero“. Ersteres ist eine komplexere Art von Memory und bei Zweiterem kamen Groß und Klein gar nicht dazu, sich hinzusetzen, denn sie mussten aus Pappteilen Hochhäuser errichten.

Für die kleinen Mädchen war vor allem das Spiel „ Hexenkugel“ der Renner. Dabei mussten sie Aufgaben erfüllen, wie 30 Sekunden lang auf dem Rücken liegen und Fahrrad in der Luft fahren. „Schlaraffen Affen“ mochten sie auch. Ziel ist es, die Kokosnuss seiner Farbe von der Palme des dreidimensionalen Brettspiels zu holen.

Angebot für Kinder und Jugendliche

„Ich spiele selbst auch sehr gerne, allerdings konnte ich es im Laufe des Tages nicht immer“, so Wolfram, die von Tisch zu Tisch ging und ihre Hilfe anbot. Um den Überblick nicht zu verlieren, schrieb sie sich einen mehrseitigen Spickzettel. Auch Zenker spielt mit ihrer Familie gerne Gesellschaftsspiele. „Dixit“ sei beispielsweise ein Spiel für Erwachsene. Fantasievoll gestaltete Karten werden ausgeteilt und am Ende bekommen die Spieler nicht nur Punkte, sondern wissen mehr über ihre Mitspieler. „Uns ist es ein Anliegen, den Kindern und Jugendlichen in Hartha etwas anzubieten“, so Zenker.

Von Nicole Grziwa