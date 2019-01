Waldheim/New Dehli

Waldheim-Gönner François Maher Presley reist gerade durch Indien. „Nach einem kurzen Aufenthalt in Marrakesch/ Marokko und Dubai, befinde ich mich derzeit in Indien, wo ich für einige Wochen verschiedene Städte und ungezählt viele Monumentalbauten besuche, einige auch fotografiere. Während des Aufenthaltes treffe ich mich nicht nur mit Freunden und Bekannten, sondern mache auch Portraitaufnahmen für eines meiner kommenden Bücher. ,Ich im Du’ lautet dessen Titel“, schreibt der Autor per Email an die DAZ.

Viereinhalb Stunden

Etwa viereinhalb Stunden beträgt der Zeitunterschied zwischen Waldheim und New Dehli, wo sich François Maher Presley derzeit aufhält. Wenn in Waldheim die derzeit Sonne aufgeht, ist in New Dehli schon Mittag. Im Osten der indischen Hauptstadt liegt die historische Festungsanlage Ferozabad oder Feroz Shah Kotla. Von dort schickte der Indien-Reisende ein Foto. „Das ist die Burg oder das Fort des Königs mit dem Namen Feroz Shah Tughlaq. Heute ist es eine Ruine und Gedenkstätte, allerdings mit einer Moschee, die aus der Zeit stammt und noch besucht wird von den Gläubigen“, erklärt François Maher Presley.

Königlicher Erzähler

In New Dehli schreibt er an seinem Kinderbuch „Françoise und der königliche Geschichtenerzähler“, das im Waldheim, dessen Schloss und der Burg Kriebstein spielt. Im September will es der Autor in Waldheim präsentieren. Ebenso ist er mit einer weiteren Novelle beschäftigt, die sich den Erzählungen „Gedanken zum Strand“ und „17 Leben“ anschließt. „ Indien ist ein ungewöhnlich inspirierendes Land, hat so viele Einwohner wie 40 andere Nationen zusammen, ist so groß wie Mitteleuropa, unterhält über 120 Sprachen, davon 20 Amtssprachen, viele unterschiedliche Kulturen, ungezählt viele Götter und fast unvorstellbar viele Farben. Natürlich existiert eine unvorstellbare Armut, die offenbar keine Untergrenzen kennt, aber ich bekomme überall auch ein Lächeln“, schreibt François Maher Presley.

Emails nach Waldheim

Und quasi nebenbei ist der in Waldheim aktiv, koordiniert die Aktivitäten der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur mit der Leitung des Museums in Waldheim per E-Mail. Dabei geht es um repräsentative Ausstellungen. Außerdem steht er mit Ingo Ließke in Kontakt, der die beiden Stiftungsgalerien in Waldheim ehrenamtlich leitet. Die eine unter der Ägide der „Hamburger Autorenvereinigung“, es geht um die Biografie über den Mörder und Schriftsteller Hans Eppendorfer, die Presley gerade fertiggestellt hat und die andere unter der Ägide des Theaters in Freiberg, wo Mitglieder des Ensembles aus zwei seiner Bücher vorlesen, von denen eines in Waldheim entwickelt wurde.

Von Dirk Wurzel