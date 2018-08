Am 6. September gehen Edmund Harrand und seine Frau Birgit wieder auf große Fahrt: Zwei Tage sind sie aus Goselitz unterwegs nach Radautz in der rumänischen Bukowina, wo sie Spenden an das dortige Sozialzentrum Maria Ward übergeben. Es ist die 21. Fahrt des Paares und sie suchen noch immer nach Geld- und Sachspenden.