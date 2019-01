Waldheim

Gaby Zemmrich tritt nicht mehr für den Stadtrat an. Das findet SPD-Fraktionskollege René Michael Röder bedauerlich. „Sie war für mich ein alter Hase in der Stadtratsarbeit. Von ihrer Erfahrung konnte ich profitieren. Wir waren ein gutes Team in unserer Fraktion.“

SPD mit drei Kandidaten

Die SPD plant, drei Kanidaten in die Stadtratswahl zu schicken. Wer das ist, kann Mario Böhme, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Sachsenkreuz, noch nicht sagen. Zu diesem gehören Waldheim, Hartha, Leisnig und Kriebstein. „Wir wählen die Kandidaten auf einer Konferenz des Kreisverbandes am 26. Januar in Freiberg“, sagt Mario Böhme. Auf dieses Prozedere haben sich die SPD-Genossen geeinigt, weil der Aufwand einer solchen Wahl für den Ortsverein doch recht hoch gewesen wäre. Ursprünglich wollte die SPD zur Stadtratswahl in Waldheim mit vier Kandidaten antreten. Drei sollen es nun werden.

FDP wirbt schon

Die Waldheimer FDP hat die erste Werbeaktion für die anstehenden Kommunalwahlen bereits hinter sich und per Postwurfsendung über die Kandidaten für die Kreistagswahl informiert. Für die Stadtratswahl haben die Liberalen elf Kanidaten gewinnen können. „Wir haben vier Kandidaten, die keine FDP-Mitglieder sind. Es geht um Waldheim. Da ist nicht so sehr das Parteibuch entscheidend, sondern das Engagement für die Stadt“, sagt André Langner, Vorsitzender der FDP-Ortsgruppe Waldheim. Die Namen der Stadtratskandidaten möchte er lieber noch nicht in der Zeitung lesen. „Am 29. Januar wählt die Ortsgruppe die Kandidaten“, sagt André Langner. Bereits seit vergangenem Jahr macht sich die FDP in Waldheim Gedanken über die anstehenden Wahlen. Bei der FDP wird Sandro Dierbeck nicht mehr antreten – aus beruflichen Gründen.

Linke nennt Kandidaten

Ähnlich früh wie die FDP fing die Linke an, über die Stadtratswahl nachzudenken. So gründete sich bereits im Herbst 2018 eine entsprechende Facebook-Gruppe „ Die Linke in Waldheim“. Die Kandidaten stehen auch schon fest. Dieter Hentschel tritt wieder an. Peter Buschmann, Torsten Gaudlitz und Christin Rönisch ebenso. Als neue Kandidaten konnte die Linke Eyk Fechner, Melanie Doan, Adrian Heinert und Michael Tesch gewinnen. „Die Flyer und Plakate gehen jetzt in den Druck“, weiß Dieter Hentschel vom Ortsverband.

CDU in Findungsphase

Bei der CDU Waldheim stehen die Kandidaten für den Kreistag fest. Steffen Blech, Albrecht Hänel, Ricardo Baldauf und Bettina Böhme stellen sich zur Nominierung durch den Kreisverband, der die Kandidatenliste aufstellt. Zu den Stadtratskandidaten hält sich Stadtverbandschef Ricardo Baldauf noch bedeckt. „Wir sind noch in der Findungsphase“, sagt er. Auch weil noch Gespräche mit Kandidaten laufen, will Ricardo Baldauf noch keine Details zur Stadtratsliste nennen.

AfD will in den Rat

Bisher nicht im Waldheimer Stadtrat vertreten ist die AfD. Die damals noch junge Partei hatte zur letzten Stadtrats-Wahl 2014 keine Kandidaten gestellt. Dass soll sich nun ändern und die AfD will auch in Waldheim in den Stadtrat, wie Dr.-Ing. Rolf Weigand, Presseprecher der AfD-Mittelsachsen, sagt. „Wir müssen noch mit ein paar Leuten sprechen“, sagt Dr. Weigand und kann deshalb auch noch keine Details nennen. Anfang März will der AfD-Kreisverband Mittelsachsen dazu beschließen und die Kandidaten bekannt geben.

Grüne sprechen mit Kandidaten

Bisher ebenfalls nicht im Waldheimer Stadtrat sind die Grünen. „Wir sind aber im Gespräch mit möglichen Kandidaten für den Waldheimer Stadtrat“, sagt Sebastian Walter vom Vorstand des mittelsächsischen Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen. Ob und mit wem sie an den Start gehen, entscheidet sich Anfang März.

Von Dirk Wurzel