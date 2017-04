Die Saison der Harthaer Heimatstube startet am Sonntag. In den Räumlichkeiten in der Nordstraße sind unterdessen neue, kleine Dinge eingezogen, die es zu entdecken gilt. Außerdem startet der Heimatverein schon bald mit den Vorbereitungen für die diesjährige Sonderausstellung zur Sternwarte Hartha.