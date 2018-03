Vorfahrt am Markt wird geändert

Rosswein. Wer auf der Döbelner Straße in Roßwein in Richtung Markt fährt, hat Vorfahrt. Das ist schon immer so gewesen und daran hat auch die Sanierung der Staatsstraße nichts geändert. Jetzt aber wird es eine Änderung geben: Voraussichtlich ab Mai dieses Jahres wird am Knotenpunkt Döbelner Straße/Nossener Straße/Am Markt die abknickende Vorfahrt entfernt und die Vorfahrtsregelung des Kreuzungsbereiches umgedreht. Damit muss dann aus Richtung Döbelner Straße die Vorfahrt beachtet und angehalten werden. „Im Kreuzungsbereich wird dazu noch eine Blockmarkierung aufgebracht“, war auf Anfrage der DAZ aus dem Landratsamt zu erfahren.

Aktuell laufen die Ausschreibungen für die Markierung. Weil Beschilderung und Markierung nur in Kombination geändert werden, dauert die Umsetzung der Neuregelung voraussichtlich bis Mai.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist auf Wunsch der Stadt Roßwein erfolgt. Die Neuregelung soll das Sichtproblem lösen, das aktuell für Autofahrer besteht, die vom Markt runterzu fahren und dann durch die neue Einbahnstraßenregelung für die Döbelner Straße nur noch links zum Rheinischen Hof hin abbiegen können. Da in der Döbelner Straße teilweise auch Lieferfahrzeuge parken, sind die Sichtverhältnisse für Pkw, die von oben kommen, oft stark eingeschränkt und es hat sich ein durchaus gefährliche r Punkt entwickelt. „Außerdem schneidet mit der neuen Vorfahrtsregelung auch keiner mehr die Kurve dort“, sagt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) mit Blick auf die Fahrzeuge, die derzeit auf der Döbelner Straße links Richtung Markt abbiegen.

Von Manuela Engelmann