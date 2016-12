Döbeln. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 11 Uhr, auf der Bundesstraße 169 in Höhe des Abzweigs Forchheim. Der 33-jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die B 169 aus Richtung Döbeln in Richtung Hainichen. Am Abzweig Forchheim kollidierte er mit einem Pkw Mazda (Fahrer: 41). Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer, sowie die Insassen des Mazda – die 26-jährige Beifahrerin sowie ein vierjähriges Mädchen und ein drei Monate alter Junge – schwer verletzt. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber, der auf einer anliegenden Wiese neben dem Gelände eines Reifen- und Autoservices landete, ins Universitätsklinikum Dresden geflogen. Laut Augenzeugenberichten streifte der Rettungshubschrauber bei der Landung mit dem Rotor die Äste eines am Straßenrand stehenden Obstbaumes. Rettungswagen vor Ort brachten die anderen Fahrzeuginsassen in die umliegenden Krankenhäuser.

Polizeihauptmeister Dietmar Fischer vom Unfalldienst Chemnitz leitete den Einsatz vor Ort. Mehrere Streifenwagen, Abschleppdienstfahrzeuge sowie die Straßenmeisterei waren nötig, um die Unfallstelle abzusperren, die beteiligten Fahrzeuge abzuschleppen und anschließend die Fahrbahn wieder zu beräumen. Die Kollision beider Fahrzeuge sorgte auch für Schäden im Straßengraben und auf anliegender Flur.

Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle voll gesperrt. Von Döbeln aus ab Abzweig Mastener Straße, aus Richtung Hainichen ab Heyda gab es kein Durchkommen mehr. Der Verkehr staute sich auf beiden Seiten. Gegen 13.40 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. An beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt zirka 20 000 Euro.

Von Stephanie Helm