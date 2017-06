Region Döbeln. Zum 17. Mal wird in diesem Jahr der Goldene Stiefel verliehen. Der gemeinsame Heimatpreis von Döbelner Allgemeiner Zeitung, Sparkasse Döbeln und Landratsamt Mittelsachsen ist jenen gewidmet, die sich in besonderem Maße für das Gemeinwohl einsetzen und/oder außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Die feierliche Ehrung der Preisträger ist am 1. September, diesmal im Rathaussaal der Stadt Leisnig.

„Ich wünsche mir auch dieses Jahr eine Vielzahl von interessanten Vorschlägen. Denn ich weiß, dass es zahlreiche Menschen in der Döbelner Region gibt, die großes ehrenamtliches Engagement zeigen“, sagt Jan Simon, Regionalverlagsleiter der DAZ.

Es gibt wieder sechs Kategorien für den Heimatpreis, wobei die Kategorie Jugend um „Kinder“ erweitert wurde. Wir wollen damit den Hinweisen aus den vergangenen Jahren gerecht werden, nach denen auch schon Sechst- oder Siebtklässler zum Beispiel im Sport oder in der Musik Großes vollbringen.

Sie, liebe Leser sind nun in den nächsten Tagen und Wochen gefragt, um bis zum Stichtag 30. Juli die richtigen Vorschläge zu unterbreiten. Um das in diesem Jahr noch einfacher zu gestalten, haben sich die DAZ und ihre Partner einiges einfallen lassen. So werden regelmäßig Anzeigen für den Goldenen Stiefel veröffentlicht, die einen Coupon enthalten, mit dem Sie schneller und einfacher Vorschläge machen können. Zusätzlicher Anreiz: Unter allen Einsendern wird ein Tablet-Computer verlost, den die Sparkasse Döbeln zur Verfügung stellt. Zudem erhalten alle Vereine der Region Döbeln, die Verwaltungen, Verbände und Institutionen elektronische Post von der DAZ. In dieser befindet sich ein Vorschlagsformular im PDF-Format, das ausgefüllt schnell wieder zurückgeschickt werden kann. Wie gewohnt stellt die DAZ alle Nominierten mit Wort und Bild in der Zeitung vor. Alle Vorgeschlagenen erhalten eine Einladung für die Preisverleihung in Leisnig. Jan Simon: „Viele Bewohner setzen sich ein, ohne dafür eine Anerkennung zu erwarten. Der Goldene Stiefel ist genau dafür da, diese Menschen zu würdigen.“

Die Kriterien

Den Heimatpreis „Goldener Stiefel“ 2017 gibt es wieder in sechs verschiedenen Kategorien: 1. Geschichte, 2. Wirtschaft, 3. Sport, 4. Die gute Seele, 5. Kunst und Kultur sowie 6. Kinder- und Jugendpreis (bis 27 Jahre).

Vorschläge bitte bis zum 30. Juli 2017 unter „Goldener Stiefel“ per Post richten an: DAZ, Obermarkt 8, 04720 Döbeln; per Fax: 03431/71 95 29; per Mail: daz.goldenerstiefel@lvz.de; Sie können außerdem den Vorschlagscoupon nutzen, der bis zum Einsendeschluss regelmäßig in der DAZ veröffentlicht wird beziehungsweise das Vorschlags-Formular, das Vereinen, Verwaltungen und anderen Einrichtungen per Post zugeschickt wird;

Die Vorschläge sollen den vollständigen Namen und den Wohnort des Nominierten sowie des Absenders enthalten sowie eine nicht zu knappe Begründung;

Wer den Preis bekommt, entscheidet eine Jury, die aus Vertretern der DAZ, der Sparkasse Döbeln und des Landratsamtes Mittelsachsen besteht; die Preisträger erhalten die Stiefeltrophäe und eine Geldzuwendung;

Die Verleihung findet am 1. September, 16.30 Uhr, im Leisniger Rathaussaal statt; eingeladen werden nicht nur die Sieger, sondern alle Nominierten.

Von Olaf Büchel