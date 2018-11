Leisnig/Wiesenthal

Ein letztes Mal steht Bernd Walther in seiner Funktion als Vereinsvorsitzender in der urigen Herberge „Am Galgenberg“ und zieht auf der Jahreshauptversammlung vor seinen Anglerfreunden Bilanz. Er würdigt gute Fänge trotz der sengenden Hitze des Sommers und freut sich an diesem Samstagnachmittag über neuen weiblichen Zuwachs in der inzwischen 55-köpfigen Truppe. Der 67-Jährige bleibt seinem Angelverein Wiesenthal weiter treu, gibt den Vorsitz aber auf. Sein Nachfolger ist der 50-jährige Marko Leske.

Mitgestalten – kein Fremdwort für Bernd Walther

„25 Jahre sind eine lange Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber ich denke, ich habe genug für den Verein getan“, sagt Walther und blickt dabei über den Tisch in Richtung seines neuen Erben. Über 40 Jahre gestaltete der jetzige Rentner das Vereinsleben mit. Er stieß zwei Jahre nach der Gründung 1975 dazu. Schnell gehörte er zum Vorstand und wurde 1994 erster Vorsitzender. Nie hatte er Scheu mit anzupacken oder Verantwortung zu übernehmen. Ans aufhören dachte er in der letzten Zeit jedoch schon länger, wurde durch die Truppe aber immer wieder zum Weitermachen überredet. Jetzt fasste er sich ein Herz.

„Ich habe das Vereinsheim auf- und mit abgebaut“

Die bewegende Geschichte des Vereins ist auch ein Teil seiner Biografie geworden. Wenn er sich zurück entsinnt, sind da viele Erinnerungen, denen der 67-Jährige kaum Herr wird. Er jongliert mit Daten, will keine Fehler machen beim Erinnern. Immer wieder erwähnt er die großen Fischerfeste von einst, auf denen zu Spitzenzeiten 1000 Gäste feierten, 600 Fischbrötchen verkauft und 18 Fässer Bier angestochen wurden. Auch das hat er genau dokumentiert. Alles hat seine Ordnung. „Da steckte so viel Arbeit drin, aber auch so viel Freude. Wir haben gerade den alten Leuten einen Treffpunkt gegeben.“ Ihren eigenen an der Mulde verloren die Angler 2014. Der Pachtvertrag für das Grundstück wurde nicht verlängert, die Räume daraufhin platt gemacht. Der Verein ging daran fast bankrott. Geblieben ist ihnen bis heute nur die Wiese direkt am Wasser. „Ich habe das Vereinsheim auf- und wieder mit abgebaut“, erzählt Walther während er sich alte Fotos in einem Ordner ansieht. Bilder von damals. Als die letzten Grundmauern verschwunden waren, verschwand auch die Basis des Anglervereins und damit endgültig alle Feste. Seitdem bleibt die Mannschaft um den 67-Jährigen gezwungenermaßen eher unter sich.

Leske sichert das Fortbestehen des Vereins

Jetzt ist Leske am Zug. Überhaupt einen Nachfolger zu finden, war trotz guter Besetzung problematisch. Der 50-Jährige hat eingewilligt, damit der Verein bestehen kann. Denn ohne Vorsitz keine Wiesenthaler Angler. Bernd Walther ist froh, dass Leske an Bord ist, das merkt man ihm an. „Angler gibt es in der Region eine Menge, auch in unserem Verein, aber wirklich Verantwortung zu übernehmen, schreckt sie alle ab“, sagt er. Es fehle die Generation der Dreißiger und Vierziger, jene, die wiederum Leske einmal beerben könnten.

Walther glaubt an die Leidenschaft seiner Leute fürs Angeln. Weiß auch, dass er sich auf den „harten Kern“ verlassen kann. Er guckt gespannt in die Zukunft und erhofft sich vom Generationswechsel auch neue Blickwinkel. Neue Ideen. Vielleicht sogar ein neues altes Fischerfest.

Von Lisa Schliep