Waldheim.

Spontan ist manchmal das beste. Das bewiesen Nino Richter und David Noelte. Sie hatten innerhalb von fünf Stunden eine spontane Zusammenkunft auf dem Waldheimer Obermarkt mit über 400 Leuten zusammengebracht. Ziel dieses Flashmobs war es, ein Video zu drehen, um damit Werbung für Waldheim zu machen. Damit möglichst viele Leute für die Stadt abstimmen, die sich um das MDR-Osterfeuer bewirbt. „Geben wir alles, damit das Osterei in diesem Jahr etwas größer wird“, sagte Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). „Ich habe mich um das Osterfeuer beworben. Aber es gibt auch noch Waldheimer, die noch verrükcter sind, als ich“, sagte Steffen Ernst über die Flashmob-Initiatoren.

„Für eine spontane Aktion ziemlich klasse“, sagt der Waldheimer Enrico Brand, der auch zum Singen des Refrains von Christina Stürmers Hit „Millionen Lichter“ auf den Obermarkt gekommen war. Mit ihrer Idee stießen Nino Richter und David Noelte auf offene Ohren im Ordnungsamt. Deren Chefin Mandy Thümer kurbelte an, dass die Feuerwehren aus der Region nach Waldheim kamen. Und die Feuerwehr ist eine Macht. Kameraden aus Leisnig, Hartha, Geringswalde und Großweitzschen kamen in ihren Einsatzfahrzeugen nach Waldheim. Die hiesige Feuerwehr hatte ihren Hubsteiger dabei und ließ einen dankbaren DAZ-Reporter mit in die Höhe fahren für die gute Draufsicht.

Spontan war auch der Einsatz des Moderators. Er hatte zuvor bei Sandro Dierbeck in der DVAG-Agentur den Empfang zur Neueröffnung moderiert. Und wenn er schon einmal da ist, so mag sich Nino Richter gedacht haben, konnte er doch gleich auf dem Markt weitermachen.

Von Dirk Wurzel