Waldheim

Die Stadt ist im Voting-Fieber! Nach dem Flashmob von Freitag haben sich David Noelte und Nino Richter die nächste Aktion einfallen lassen, um das Osterfeuer des Radiosenders MDR Jump in ihre Heimatstadt zu holen: Die Vote-Party. Diese veranstaltet der Gewerbeverein am Freitag zwischen 18 und 22 Uhr auf dem Waldheimer Obermarkt. Zu dieser gibt es Livemusik auf einer richtigen Bühne und auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Außerdem bitten die Veranstalter um Geld. Aber nicht für sich selbst, sondern für die Waldheimer Ortsfeuerwehren. Das Programm der Vote-Party geben die Organisatoren im Laufe der Woche häppchenweise bekannt – so halten sie die Spannung.

Voten , voten, nochmals voten

Hier klicken und für Waldheim stimmen!

Das Osterfeuer des Radiosenders MDR-Jump findet jährlich in einer anderen Stadt des Sendegebietes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. In diesem Jahr hatten sich 700 Städte darum beworben, darunter Waldheim, das es bis ins Finale schaffte. Wo das Osterfeuer lodern wird, entscheiden letztlich die Leute, indem sie im Internet darüber abstimmen. Und dafür ist auch die Vote-Party am Freitag gedacht. Die Organisatoren haben bereits ein Werbe-Video produziert, bei dem über 400 Kehlen den Christina-Stürmer-Hit „Millionen Lichter“ singen – übrigens genau zum 6. Jahrestag der Veröffentlichung der Single.

Das Video der Waldheimer haben bereits über 3000 Leute gesehen. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) hat selbst die Bewerbung für Waldheim abgeschickt und damit eine Vote-Welle ausgelöst. Denn das Osterei soll in Waldheim in diesem Jahr etwas größer ausfallen. Natürlich steht auch schon fest, wo im Falle des Sieges das Osterfeuer lodern wird – und zwar im Stadtgebiet auf dem Oberwerder. Die Sportfreunde des SV Aufbau Waldheim hatten sich zunächst einen wunderbaren Aprilscherz erlaubt und verlegten die Feier kurzerhand nach Richzenhain verlegt. „Der Oberwerder kam leider nicht in Frage, weil sich die Waldheimer Schwäne in ihrer Ruhe gestört fühlen würden“, scherzt der Verein auf Facebook. Und weiter: „Und auch die zweite Location, der Obermarkt, macht den Behörden und Institutionen Probleme. Der letzten Feinstaubmessung zu Folge, hat unsere Innenstadt die Grenzwerte längst erreicht. Nun befürchten Aktivisten, dass ein Feuer und zusätzlich 6.000 geschätzte Raucher diesen Normwert ins unermessliche treiben.“

B R E A K I N G - N E W S Der Finalort des MDR Osterfeuer steht bereits fest! Ganz Waldheim, ja ganz Sachsen war heute... Gepostet von SV Aufbau Waldheim e.V. am Montag, 1. April 2019

Von Dirk Wurzel