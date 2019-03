Waldheim

Millionen Lichter in Waldheim. Könnte sein, dass Christina Stürmer, nach Hans „Falco“ Hölzel Österreichs bekanntestes Pop-Gesicht, diesen Hit bald am Zschopauufer trällert. Denn die Stadt hat sich ums Osterfeuer des Mitteldeutschen Rundfunks beworben. Osterfeuer heißt hier nicht, mal in gemütlicher und beschaulicher Runde um die offenen Flammen zu sitzen und Lieder zur Laute zu singen. Ganz im Gegenteil. Das ist eine ziemlich große Fatsche mit zwei Bühnen. Da gibt es einiges zu bedenken.

Bürgermeister schickt Bewerbung ab

Darum sind am Donnerstag Leute vom MDR in Waldheim, um mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu sprechen. Ordnungsamt und Feuerwehr sitzen da mit am Tisch. „Wir prüfen, wie sich eine solch große Veranstaltung in Waldheim abhalten lässt“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). Er hatte am Wochenende „ein paar Zeilen verfasst“ und Waldheim als Austragungsort für das MDR-Osterfeuer empfohlen. Nun stehen die Chancen nicht schlecht, dass es Waldheim bis zur Auswahlrunde durch die Hörer des MDR-Senders „Jump“ schafft. Nicht umsonst kommen die Rundfunkleute in die Perle des Zschopautals, um sich ein Bild vom Ort zu verschaffen. „Ich bin jedenfalls froh, dass uns unser Heimatsender in Betracht zieht“, sagt der Bürgermeister.

Rundfunkfeuer für Rundfunksteuer

Ob in Waldheim am 20. April das MDR-Osterfeuer lodert, entscheiden die Hörer und Zuschauer im Sendegebiet der Dreiländeranstalt, also die Sachsen-Anhaltiner, Thüringer und Sachsen. Bis zum 22. März können sie noch Städte oder Gemeinden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen zum MDR-Osterfeuer anmelden. Aus den Zuschriften wählt eine Jury sechs Orte aus, jeweils zwei aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die stellen sich dann dem Voting. Die Vorauswahl der sechs Orte gibt der MDR am 25. März in der Jump-Morningshow bekannt. Danach haben Leute eine Woche lang Zeit, um für die Orte abzustimmen. Ab dem 1. April bleiben drei Städte oder Gemeinden übrig: Aus jedem Bundesland der Ort mit den meisten Stimmen! Zwei Wochen lang können die Menschen im Sendegebiet dann für den Ort aus ihrem Bundesland voten. Wer die meisten Stimmen bekommt, gewinnt das MDR Osterfeuer 2019. Den Gewinner geben wieder die Moderatoren der Jump-Morningshow im Radio bekannt.

Von Apolda nach Waldheim ?

Im vergangenen Jahr hatte sich die thüringische Stadt Apolda in der Gunst der MDR-Hörer durchgesetzt. Apolda ist von der Einwohnerzahl reichlich doppelt so groß, wie Waldheim. Über 22 000 Menschen leben dort.

Von Dirk Wurzel