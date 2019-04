Döbeln MDR-Osterfeuer - Voten für Waldheim mit AirDice, Elvis, Peter Maffay und den Tanzperlen Voten mit Musik – darum geht es am Freitagabend auf dem Waldheimer Obermarkt. Ziel ist es, das MDR-Osterfeuer in die Stadt zu holen. Sogar die Songs von Elvis und Peter Maffay werden erklingen.

„You are always on my mind“ – Steve Grayson ist der deutsche Elvis und singt auf Waldheimer Obermarkt zur Vote-Party Quelle: privat