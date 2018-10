Waldheim

Etwas mehr als fünf Monate sind mittlerweile vergangen, seitdem das Projekt neuer Kindergarten in der Breuningstraße umfassend im Waldheimer Stadtrate vorgestellt wurde. Im Hintergrund werkelt die als Bauherr auftretende Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WBV) weiter daran, dass im Februar oder März kommenden Jahres die Bauarbeiten losgehen können.

WBV arbeitet an Baugenehmigung

„Wir arbeiten gerade an der Baugenehmigung“, sagt WBV-Geschäftsführerin Ina Pugell. „Die soll in den nächsten Tagen dem Landratsamt vorgelegt werden.“ Und dann heißt es an dieser Front vorerst Abwarten. Entweder nimmt die Behörde den Antrag direkt an oder es gilt noch weitere Detailfragen zu beantworten. „Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass es richtig weitergehen kann“, betont Pugell. Zuvor saß die WBV bereits zusammen mit Stadtverwaltung und der Kindervereinigung Leipzig als künftigem Träger der neuen Einrichtung an einem Tisch, um sich weiter über die Ausgestaltung der Kita abzustimmen.

Kredit, um Wohnungssparte nicht zu belasten

Die im Stadtrat vorgestellte Planung sieht eine Investition in Höhe von maximal 2,5 Millionen Euro vor. Um das Vorhaben stemmen zu können, nimmt die Gesellschaft einen Kredit auf. Zuvor sprach die WBV noch davon, von der Aufnahme von Investitionskrediten abzusehen, um innerhalb der nächsten fünf Jahre schuldenfrei zu sein. Ina Pugell erklärt die Entscheidung folgendermaßen: „Wir wollen unsere Eigenmittel, die quasi aus dem Wohnungsmarkt kommen, nicht aus diesem abziehen.“ So wird der neue Kindergarten praktisch separat finanziert und die Wohnungssparte nicht belastet. Zudem geht es um den fairen Umgang mit den Mietern der WBV. „Manchmal müssen wir – gerade, wenn es sich um größere Dinge handelt – auch sagen, dass wir das im Moment nicht realisieren können und sparen müssen“, erklärt Pugell. „Wenn wir dann auf der anderen Seite so viel Geld in den Kindergarten stecken, passt das nicht zusammen.“ Die Kreditaufnahme käme nur in Frage, weil die WBV in diesem Fall beide Tätigkeitsfelder strikt trennt. „Im Wohnungsbereich ist auch weiterhin nicht geplant, neue Kredite aufzunehmen“, unterstreicht die Geschäftsführerin.

Übergabe in 2020

Läuft alles nach Plan, soll die Übergabe des neuen Kindergartens mit insgesamt 120 Betreuungsplätzen in 2020 stattfinden. Das Gesamtkonzept mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft als Bauherr, einem externen Träger und der Stadt als Mieter wird bereits erfolgreich von der Stadt Markkleeberg im Leipziger Süden gefahren.

Von André Pitz