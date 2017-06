Im Veranstaltungskalender der Region wurde es am Wochenende mächtig eng. Durch Pfingsten am ersten Juni-Wochenende verdrängt, zelebrierte Hartha eine Woche später sein 20. Brunnenfest. Der Zulauf am Sonnabend bewies: Hartha kann immer feiern, auch unter terminlich erschwerten Bedingungen.