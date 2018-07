Frankenberg

Von einer illegalen Hanfplantage in einem Frankenberger Ortsteil bekam die Polizei am Dienstag Wind. Polizisten suchten das Gebäude auf und trafen vor Ort den 52-jährigen Nutzer des Grundstücks an. Im Objekt fanden sie zunächst in einem umgebauten Kühlschrank eine Cannabispflanze. Aber das war nur die Spitze des Eisberges.

Über zwei Kilo Gras fanden die Beamten bei einem 52-Jährigen in einem Frankenberger Ortsteil. Quelle: Steffen Wolf, Polizei Chemnitz

In der Folge fanden die Beamten im Haus unterschiedliche Waffen, Betäubungsmittel und unbekannte Sprengmaterialien. Daraufhin nahmen die Polizisten den 52-Jährigen vorläufig fest. Weil das Grundstück recht groß ist, brach die Polizei die Durchsuchung am Dienstag zunächst ab. Am Mittwoch kämmten die Beamten das Objekt weiter durch.

Die Razzia förderte auch jede Menge Waffen zu tage. Neben Luftgewehren auch erlaubnispflichtige Waffen. Quelle: Steffen Wolf, Polizei Chemnitz

Insgesamt fanden die Polizisten bei der Durchsuchung unter anderem 40 Waffen beziehungsweise Waffenteile, rund 2200 Gramm Marihuana, eine Cannabispflanze, über 260 Tabletten sowie eine größere Menge an Pyrotechnik und Munition und stellten die Funde sicher. Unter den Waffen befanden sich mehrere erlaubnispflichtige Waffen, für die der 52-Jährige keine Berechtigung besaß. Die Staatsanwaltschaft ließ den Beschuldigten am Mittwoch dem Haftrichter im Amtsgericht Chemnitz vorführen. Der erließ Haftbefehl, der 52-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Pyrotechnik und Munition stellten die Beamten ebenfalls sicher. Quelle: Steffen Wolf, Polizei Chemnitz

Den Beschuldigten erwartet wahrscheinlich ein Strafverfahren wegen bewaffneten Drogenhandels, wenn die gefundenen Waffen dazu dienten, die Drogen zu verteidigen. Der Strafrahmen beginnt bei fünf Jahren Haft. Andernfalls kommt der Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer menge in Betracht. Mindestens ein Jahr Haft sieht der Gesetzgeber für dieses Verbrechen vor.

Von daz