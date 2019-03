Bockelwitz

Mit dem Leisniger Stadtrat wird am 26. Mai der Bockelwitzer Ortschaftsrat gewählt. Der bisherige Ortsvorsteher Michael Heckel tritt an, zudem sieben weitere Kandidaten.Warum der Ortschaftsrat auch nach der Eingemeindung nach Leisnig gebraucht wird, begründet Heckel so: „In den vergangenen Jahren blieb manches liegen, obwohl es in Rats- und Ausschusssitzungen angesprochen wurde.“

Energischer die Dorfinteressen durchsetzen

Daraus zieht er persönlich den Schluss: Die Dörfer fallen eben doch im Vergleich zur Stadtpolitik „hinten runter“, wenn die Bewohner der ländlichen Ortsteile sich nicht energisch um die Durchsetzung ihrer Interessen bemühen. „Vielleich waren wir bisher zu zaghaft.“ Die Ortschaftsratsmitglieder im Stadtrat seien die Interessenvertreter der Dörfer im Stadtrat.

Kandidaten für den Ortschaftsrat Bockelwitz Michael Heckel aus Sitten, Bürgermeister i.R.; Jessica Keller, Sitten, Verwaltungswirtin; Eckhard Voigt, Doberquitz, Landwirt; Christine Unger, Beiersdorf, Finanzbuchhalterin; Thomas Richter, Altenhof, Geschäftsführer; Eckhard Löffler, Nicollschwitz, Landwirt; Lothar Stur, Marschwitz, Unternehmer; Dirk Winkler, Polkenberg, Kunststoffbearbeiter. Alle Kandidaten von der Wählervereinigung Stadt und Land Leisnig

Von Steffi Robak